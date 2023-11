Angola: Une gouvernante assure des équipements de haute technologie au CINFOTEC-Huambo

Huambo (Angola) — La ministre de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale (MAPTSS), Teresa Rodrigues Dias, a assuré, mardi, que le Centre Intégré de Formation Technique et Professionnelle (CINFOTEC) de Huambo sera le premier du pays doté d'équipements technologiques de haute qualité.

La gouvernante, qui s'adressait à la presse, au terme d'une visite d'environ deux heures au projet, en compagnie de la gouverneure de la province de Huambo, Lotti Nolika, a déclaré que l'installation de ces équipements dans le centre vise à répondre favorablement à la formation de mille 472 étudiants par cycle.

La ministre a dit qu'il s'agit d'un mégaprojet déjà achevé et équipé, avec seulement quelques ajustements esthétiques et fonctionnels nécessaires pour une meilleure visualisation, et dont l'ouverture est prévue au premier trimestre 2024.

Elle a indiqué que, comme le CINFOTEC des municipalités de Talatona et Rangel, tous deux dans la province de Luanda, on espère que le centre de Huambo, doté d'équipements technologiques modernes dont le pays ne disposait pas encore, absorbera surtout les apprenants avec des meilleures performances sur le marché du travail.

La gouvernante a informé que l'infrastructure devrait fonctionner, dans la première phase, en deux tours, avec 736 étudiants chacun, avec une partie du personnel enseignant déjà formé et d'autres en formation, pour répondre à la manipulation d'équipements de haute technologie.

Elle a précisé que le CINFOTEC-Huambo est ouvert aux jeunes de tout le pays et de tous âges, à condition qu'ils satisfassent aux exigences du profil d'entrée proposé, qui, selon leur niveau, est plus exigeant.

C'est pourquoi elle a réitéré l'engagement de l'Exécutif angolais à former les jeunes, pour une meilleure préparation au marché du travail, compte tenu du fait que certaines formations sont dispensées, de manière déficiente, dans des centres qui ne répondent pas encore aux attentes.

À son tour, la gouverneur de la province de Huambo a déclaré qu'il s'agissait d'un projet de « grande valeur » qui pourrait faire de cette région du Plateau Central du pays la capitale angolaise de la formation technique et professionnelle.

Elle a souligné le fait que les apprenants, après avoir terminé leurs cours, sont prêts à exercer une activité indépendante, sans avoir besoin de postuler à un emploi lors de concours publics.

La gouverneur prévoit également la formation, en entreprise, des jeunes ruraux dans les domaines de l'assemblage de pièces pour motos, voitures et tracteurs, ce qui est très nécessaire au niveau local.

Le projet, dont la construction a débuté en février 2021, sur un espace de six mille 531,17 mètres carrés, dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Angola et la République de Chine, est le plus grand du pays, avec un investissement de plus de 30 millions de dollars nord-américains.

Appartenant au MAPTSS, il a une capacité d'accueil de 1 472 étudiants dans chaque cycle de formation, dans les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC), de l'électricité et de la mécatronique, de la métrologie, de la mécanique et de la production.

Le centre aura une capacité de 38 formateurs, 35 personnels administratifs et 34 assistants. Le bâtiment comprend trois blocs, deux pour les laboratoires et un pour l'administration, 36 ateliers, une salle des machines et un terrain polyvalent.