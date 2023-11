Afrique: Eliminatoires Mondial-2026 - La RDC et la Mauritanie se défient ce mercredi à Kinshasa

Les Léopards A de la RDC s'affrontent ce mercredi 15 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa (17 heures, heures locales) avec les Mourabitounes de la Mauritanie dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les deux équipes sont déterminées à bien commencer la campagne.

Lors de la conférence d'avant match, tenue la veille à Kinshasa, le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre, s'est dit confiant en ses poulains :

« Il faut avoir la confiance sur cette campagne et puis nous ferons un bilan dans quelques temps (...) Quel que soit l'adversaire de (ce mercredi), nous, on est concentré sur ce qu'on doit faire à domicile. Si on veut atteindre notre objectif, ça passe par de bons résultats à domicile».

Pour y arriver, le technicien français révèle que les Léopards devront se concentrer « sur le fait d'avoir une bonne organisation de jeu, d'avoir un plan de jeu qui nous permet de pouvoir être bons sur le terrain, pour pouvoir gagner des matchs. Après, on fait tout ce qu'on a en notre pouvoir et avec notre coeur et avec notre investissement».

Inverser la tendance

Sur la pelouse du stade des Martyrs, les Léopards vont faire face aux Mourabitounes, qui sont arrivés mardi après-midi à Kinshasa avec aussi la détermination de défier les fauves congolais devant leur public.

Ils reviennent en RDC pour la deuxième fois en dix mois, après leur défaite (3-1) en match de qualification pour la CAN 2023 en janvier dernier. Les Mauritaniens veulent, cette fois-ci, inverser la tendance. Donc, un grand suspens plane sur ce premier choc des éliminatoires pour la Coupe du Monde-2026/ Canada, Etats-Unis et Mexique.