Angola: L'Exécutif promeut des changements structurels dans le secteur des minéraux

Luanda — L'Exécutif angolais a promu des changements structurels dans le sous-secteur des minéraux, en vue de rendre l'environnement des affaires plus favorable à la prospection, à l'exploration, à la transformation et à la commercialisation des ressources minérales, a réitéré mardi le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Correia Victor.

Selon le responsable, lors du Forum d'Affaires Angola-France dans le Secteur Minier, le pays crée depuis 2017 les conditions pour faciliter la prospection, l'exploration, la transformation et la commercialisation des ressources minérales.

S'adressant à la délégation entrepreneuriale française présente au forum, il a déclaré que l'un des principaux objectifs est d'attirer et de capter les investissements privés directs étrangers.

Concernant les opportunités d'investissement en Angola, le secrétaire d'État a parlé de l'énorme potentiel minier de l'Angola, dans le domaine des métaux précieux, ainsi que du projet visant à promouvoir la prospection et l'exploration de l'or, et à développer la capacité de traitement et d'affinage de ce métal, avec la construction de la raffinerie d'or à Luanda.

A propos des roches ornementales, le dirigeant a informé les hommes d'affaires français du projet d'augmenter le nombre de carrières en production et de promouvoir la construction du Pôle de Développement des Roches Ornementales dans la province de Namibe.

À cet effet, Jânio Correia Víctor a réitéré que l'Exécutif angolais continuera à soutenir les producteurs pour augmenter la production de roches ornementales et de métaux ferreux.

Le dirigeant a aussi présenté l'intention du pays de produire de l'acier pour la construction civile, à partir du minerai de fer de Kassinga, à travers le projet sidérurgique Cutato-Cuchi, dans la province de Namibe.

Le responsable a également souligné aux hommes d'affaires français l'exploration du cuivre, du manganèse, du niobium et des terres rares, comme opportunités d'investissement, à partir du projet Kitota, dans les provinces de Cuanza Norte et Malanje.

La 1ère édition du Forum d'Affaires Angola-France dans le Secteur Minier a eu lieu sous le thème "Angola : Potentiel minier et opportunités d'affaires", organisé conjointement par le Ministère des Ressources Minérales, Pétrole et Gaz (MIREMPET) et l'Ambassade de France en Angola.