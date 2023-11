Tunisie: L'entreprise autrement | N'oublions pas l'arme économique (IV)

Cela dépasse l'entendement. Et le fameux et solennel serment «Plus jamais ça !», lancé par les Occidentaux à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vient de tomber à l'eau.

Un nouveau génocide est en train d'être perpétré depuis plus d'un mois, par les sionistes contre les populations palestiniennes dans la bande de Gaza, en Palestine occupée et victime d'un blocus total depuis 2007.

Avec le soutien actif de l'Occident, qui l'a créé de toutes pièces, l'entité sioniste, ennemie, est allée jusqu'à bombarder, systématiquement, hôpitaux, ambulances, écoles, lieux de culte, habitations, bâtiments civils, groupes de déplacés à découvert, etc.

Toute cette barbarie, qui n'a épargné ni enfants, ni femmes, ni vieilles personnes, ni même malades en réanimation, ni nouveaux-nés dans des couveuses, tout en empêchant secours et ravitaillement d'entrer, n'est en fait que la partie visible de l'iceberg des crimes du mouvement sioniste mondial qui vient de démontrer encore une fois qu'il est l'ennemi de l'humanité entière.

Mouvement organisé et tentaculaire avec des ramifications occultes et secrètes, le sionisme est une idéologie raciste, radicalisée et terroriste, imbibée de la même haine que celle qui a été déversée sur la plupart des peuples du monde par l'Occident depuis les guerres puniques il y a plus de 23 siècles, en passant par les croisades successives, l'inquisition en Espagne au (XVe-XVIIe), l'extermination des autochtones américains, l'esclavagisme, la colonisation, les horreurs contre les peuples algérien, japonais, vietnamien, palestinien (depuis les années 1930 du siècle dernier) irakien, syrien, libyen et j'en oublie.

Allié de taille d'un réseau de lobbies (financiers, commerciaux, médiatiques, etc.) qui s'active depuis plus d'un siècle, en usant de tous les stratagèmes, afin de contrôler et exploiter les richesses et les marchés au niveau mondial, le mouvement sioniste a créé, grâce à la participation active de l'Occident et sa bénédiction, une entité terroriste, raciste et ne respectant aucune loi, dans une région, le Proche-Orient, regorgeant de richesses, naturelles, culturelles et spirituelles, et ce, en plus de sa position hautement stratégique.

Le tandem Occident- Mouvement sioniste mondial est, aussi, à l'origine de tous les plans visant à maintenir les pays qui ne coopèrent pas avec lui ou dénoncent ses crimes dans la dépendance totale, politique, économique, technologique et autres, vis-à-vis de lui et à les maintenir donc dans le cercle vicieux du sous-développement.

La plus grave et la plus meurtrière dépendance étant celle vis -à- vis de la monnaie internationale, des réseaux d'information qu'il contrôle (l'infrastructure, dont l'Internet) et celle aussi des produits issus des biotechnologies (vaccins, semences et autres).

Néo-colonialisme qui prend souvent l'air d'une politique d'aide, d'assistance et de coopération, qui vise l'affaiblissement des gouvernements, l'éparpillement des énergies, la limite de l'immigration et qui a favorisé, entre autres, l'apparition, au sein de leurs sociétés respectives, un véritable cancer, celui du fanatisme, de l'intégrisme religieux et de l'obscurantisme, les pays arabes en tête.

Ensuite, il a usé de toutes les combines afin de renforcer ces mouvements et de développer leurs capacités nocives.

La Tunisie, elle, a été pour sa part lâchement et sauvagement agressée plusieurs fois pour avoir soutenu le peuple palestinien et à chaque fois avec des pertes humaines (Hammam-Chatt, Abou Jihad, Zouari, etc.).

L'entité sioniste est donc un ennemi effectif et direct pour la Tunisie depuis le bombardement lâche et meurtrier de Hammam-Chatt le 1er octobre 1985.Impossible d'affronter militairement et technologiquement cette coalition parfois sacrée (les protestants, majoritaires aux USA et assez nombreux en Europe croient selon leur foi en la thèse sioniste) car les forces sont nettement en faveur dudit tandem.

Reste donc d'autres armes stratégiques non militaires, telles que celles, médiatique, économique, de l'information (les données pouvant produire des connaissances), juridique et judiciaire.

Ce qui nécessite avant tout une bonne conscience du danger que constitue cet ennemi.

Prise de conscience chez les peuples qui veulent se libérer du joug dudit ennemi et aussi chez ceux qui veulent se prémunir contre ses complots, soit une bonne majorité de la population mondiale, oui, mais aussi maîtrise de toutes les informations nécessaires à la lutte contre sa propagande, toutes les contre-vérités et les impostures qu'il essaye de nous faire avaler.

La lutte médiatique étant la plus efficace car elle est capable de créer une véritable pression sociale au sein du front ennemi.

Mais avant tout une unité nationale puissante est à favoriser au sein de chacun de ces peuples qui souffrent de l'hégémonie occidentale.

Une coalition est à créer entre eux avec la nécessité d'adopter une stratégie commune. Impossible de mettre fin à cette pieuvre diabolique sans la création d'un front commun.

Pour notre part et étant donné que notre économie et notre sécurité sont fortement dépendantes dudit tandem, il s'agit d'avancer avec prudence dans l'usage de l'arme économique afin que celle-ci ne se retourne pas contre nous.

La meilleure méthode reste, donc, celle qui consiste à redoubler d'efforts afin d'assurer notre autosuffisance pour une bonne partie des secteurs vitaux et aussi à diversifier à fond notre coopération et nos marchés.