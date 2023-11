Tunisie: Protéger le consommateur par la régulation - Les prix des produits alimentaires augmentent, les failles structurelles persistent

Derrière les crises conjoncturelles se dissimulent le plus souvent des problèmes structurels.

Et même s'il arrive que le coût de production diminue, les prix à la consommation ne baissent que rarement.

C'est toujours le consommateur, ce maillon faible de la chaîne, qui se trouve dans l'obligation de sacrifier soit la quantité, soit la qualité des produits qu'il consomme.

La tendance haussière des prix devrait se poursuivre et ne donne guère des signes d'essoufflement en dépit d'un discours officiel qui prend la défense du citoyen et tente de réguler le marché, mais qui n'est pas suivi de mesures susceptibles de faire baisser les prix de vente des produits agroalimentaires. C'est que les failles persistent presque à tous les niveaux.

Lors d'une récente audience accordée au ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mme Kalthoum Ben Rejeb, le Président de la République a mise en garde : « La nourriture du peuple est une ligne rouge que l'État ne permettra à personne de franchir».

Il a par la même occasion donné ses instructions pour renforcer la lutte contre les spéculateurs et les pratiques monopolistiques.

Il va sans dire que les gouvernements qui se sont succédé depuis la dernière décennie ont placé la lutte contre la flambée des prix et l'inflation en tête de leurs priorités.

Un exercice d'équilibrisme difficile à exécuter eu égard aux intérêts divergents des diverses parties interférentes dans la chaîne de production, d'exploitation et de distribution des produits agroalimentaires.

Ceci sans compter les facteurs exogènes en lien avec le contexte actuel marqué par des guerres et qui est de nature à compromettre les perspectives de l'économie mondiale et accentuer l'inflation et la hausse des prix.

Tendance haussière, encore et toujours

Selon l'Institut national de la statistique (INS), l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre 2023 a augmenté de 0,7% sur un mois, après une hausse de 0,8% le mois précédent.

Les prix de l'alimentation ont augmenté de 13,1% sur un an.

Cette hausse provient principalement de l'augmentation des prix du café moulu de 35%, des viandes ovines de 29,8%, des huiles alimentaires de 28%, des oeufs de 20,2%, des viandes bovines 18,3% et des fruits frais de 14,6%.

Des statistiques qui ne laissent planer aucun doute sur la tendance haussière des prix.

On peut conclure que rien, ou presque, n'a changé malgré le discours officiel qui se veut rassurant.

Cette hausse des prix a impacté la bourse du citoyen moyen et notamment celles des retraités qui forment 13% de la population (selon les statistiques publiées en 2018 par l'Institut tunisien des études stratégiques). Il est prévu que ce pourcentage s'élève à 18% en 2030.

En parallèle, le nombre de pensionnés a augmenté à un rythme supérieur à celui des actifs, d'après la même source.

Un lourd fardeau pour les ménages. Les dépenses augmentent avec les charges scolaires des enfants au moment où le pouvoir d'achat se réduit comme peau de chagrin.

« La hausse des produits de consommation, en particulier les légumes, nous oblige aujourd'hui à ne plus consommer de poisson ni de la viande rouge», se désole une dame d'un certain âge croisée dans un marché populaire de la banlieue nord.

En revanche, c'est une longue fille d'attente devant un marchand de volaille, un vieux monsieur lance de manière sarcastique: «tiens, on fait la queue maintenant pour acheter de la volaille?».

«Le prix d'un kilo de viande est hors de portée, lui répond-on.»Certains produits de consommation sont inaccessibles, en raison de la cherté de leur prix.

Les points de vente du producteur au consommateur ne s'inscrivent jamais dans la durée», nous fait savoir une autre dame dans un centre commercial.

Un sentiment partagé par la majorité des citoyens qui ne savent plus à quel saint se vouer et comment faire face à cette hausse qui leur paraît excessive et inexplicable des prix à la consommation.

Où réside donc le dysfonctionnement ?

C'est un problème à multiple facettes qui requiert une panoplie de mesures.

Il faut prendre en considération la situation économique difficile du pays, la pandémie de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, sans oublier le facteur du stress hydrique observé chez nous ces dernières années.

Les professionnels du secteur agroalimentaire nous ont confirmé la présence de certaines failles au niveau notamment de la chaîne de commercialisation et de distribution des produits agricoles qui est constituée de plusieurs intermédiaires en contact avec les marchés de gros.

Il serait donc opportun de permettre aux agriculteurs de commercialiser leurs produits, en évitant de passer par les intermédiaires et par les marchés de gros.

Avec la pénurie observée de certains produits subventionnés , comme le lait, le pain, l'huile, le sucre, le riz, la farine et la semoule, la situation s'est malheureusement compliquée davantage.

Les organes de contrôle ont démontré les limites de la lutte contre la spéculation, la fraude.

Les agents de contrôle du ministère du Commerce ne peuvent, en raison de leur effectif très réduit, lutter efficacement contre les pratiques spéculatives.

De même que les campagnes de contrôle sporadiques ont un impact limité et profitent plutôt aux spéculateurs.

De mauvaises pratiques de part et d'autre

Si ces campagnes de contrôle et la volonté affichée à un très haut niveau de faire face à la spéculation et à la fraude n'ont pas abouti aux résultats espérés, c'est que ce phénomène est la résultante de problèmes et de failles structurelles inhérentes à la chaîne de distribution en premier lieu des produits agroalimentaires. Ce qui a toujours généré l'envol des prix.

Parmi les pratiques responsables et qui incombent aux consommateurs, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire, de réduire les superflus en ces temps de crise.

Au moment où les files d'attente s'allongent devant les boulangeries. Quelque 900 mille pains sont jetés par jour! Le chiffre donne à réfléchir et à prendre des mesures drastiques.

Mais malgré les pénuries de plus en plus récurrentes de farine et de semoule, force est de constater que l'on continue de jeter du pain dans les poubelles.