Algérie: Mondial-2026 (Qualif's/ Gr.G - 1re J) Algérie-Somalie - 'A nous de bien commencer cette campagne'

ALGER — Le capitaine de l'équipe nationale de football Riyad Mahrez, a déclaré mercredi que les " Verts" sont motivés pour bien entamer les qualifications de la Coupe du monde 2026, avec au menu les deux premiers matchs: jeudi face à la Somalie au stade Nelson-Mandela de Baraki (17h00) et dimanche devant le Mozambique à Maputo (14h00).

" A nous de bien commencer cette campagne pour nous mettre dans une position confortable, d'autant que les qualifications ont changé avec un groupe de six, si tu es premier de ton groupe, tu es directement qualifié pour le Mondial, il n'y a plus de barrages. Il faut être le plus fort de son groupe, c'est ce qu'on va essayer de faire", a indiqué Mahrez lors d'une conférence de presse tenue au stade Nelson-Mandela de Baraki.

Vingt mois après avoir échoué à se qualifier au dernier Mondial 2022 au Qatar, en s'inclinant face au Cameroun en barrages retour le 29 mars 2022 au stade de Blida (1-2, a.p), la sélection nationale espère démarrer sur de bonnes bases. Mahrez refuse de parler de revanche sportive.

"Ce n'est pas forcément une revanche sportive. Tout le monde sait que notre élimination du dernier Mondial nous a fait mal, on méritait d'y être, mais je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé et la physionomie du match. Ce n'est jamais facile de jouer en Afrique, que ce soit la Somalie ou le Sénégal, il faut toujours prendre les matchs de la même manière", a-t-il ajouté.

Sur un plan personnel, le sociétaire d'Al-Ahly Djeddah (Div.1 saoudienne) piaffait d'impatience pour se qualifier en Coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière.

" J'ai eu la chance de faire une Coupe du Monde où je n'ai pas beaucoup joué. Ca me tient à coeur de réaliser une bonne campagne qualificative avec cette nouvelle génération, de finir premier et participer au prochain Mondial. Nous sommes motivés, il s'agit d'un nouveau challenge, on fera tout pour y arriver".

Interrogé sur la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février), Mahrez a affirmé qu'il va aborder le tournoi continental en "très bonne forme".

" J'ai moins de matchs cette année, pas de Boxing Day, c'est une bonne chose, je pense que j'arriverai en très bonne forme à la CAN avec un climat que je connais, on sera prêt pour cette CAN".

Enfin, le meilleur joueur de Premier League anglaise avec Leicester City en 2016, a tenu à lancer un message à la nouvelle génération de joueurs qui vient de rejoindre la sélection.

" Ils savent très bien où ils sont arrivés, de ce que c'est de jouer pour le pays et l'équipe nationale, il faut juste travailler et écouter les conseils et donner le maximum pour le pays", a-t-il conclu.

Outre l'Algérie, la Somalie et le Mozambique, le groupe G comprend également la Guinée, l'Ouganda et le Botswana. Le premier à l'issue des dix journées se qualifiera directement pour le Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, Mexique et Canada.