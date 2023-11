Algérie: Signature d'un accord entre la DGSN et la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption

ALGER — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ont signé mercredi un accord-cadre pour un échange d'expertises en matière de prévention et de lutte contre la corruption, a indiqué un communiqué de la DGSN.

L'accord a été signé, au siège de la DGSN, par le Directeur général de la sûreté nationale, Farid Bencheikh, et la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mousserati.

A cette occasion, M. Bencheikh a affiché "la disponibilité permanente des services de police pour accompagner les efforts de l'Autorité, en apportant leurs expertises en matière d'enquêtes et d'investigations pour renforcer le plan d'action nationale de lutte contre la corruption".

De son côté, Mme Mousserati s'est félicitée de la "mise en place de ce mécanisme opérationnel qui constitue un instrument clé pour la coopération et l'échange d'expertises avec le corps de la Sûreté nationale, étant une autorité d'application de la loi et un des mécanismes essentiels de prévention et de lutte contre la corruption", conclut le communiqué.