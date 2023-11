Ghana: 'La corruption rampante étouffe la nation', déclare le président de la Conférence épiscopale

Accra — La corruption rampante et incontrôlée étouffe la nation", a déclaré le Président de la Conférence épiscopale ghanéenne, Mgr Matthew Kwasi Gyamfi, évêque de Sunyani, dans son discours d'ouverture de l'Assemblée plénière des évêques locaux. "Il semble que la corruption soit légalisée. Que doivent faire les Ghanéens puisque la forme actuelle de démocratie n'aide que quelques-uns et laisse la majorité de côté ? Qu'en est-il de l'impunité et de l'arrogance de certains hommes politiques qui prônent la corruption ?", a fait remarquer Mgr Gyamfi.

Les remarques du président de la Conférence épiscopale ghanéenne doivent être lues à la lumière d'un rapport de l'ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime) datant de 2022 et intitulé "Corruption in Ghana, People's Experiences and Views" (Corruption au Ghana, expériences et points de vue des gens), basé sur des entretiens de citoyens ghanéens.

Selon l'étude, qui se réfère à 2021, 8 citoyens sur 10 ont eu des contacts avec des agents publics cette année-là. Sur le nombre total d'adultes ayant eu au moins un contact avec un agent public en 2021, 26,7 % ont versé un pot-de-vin ou ont été invités à le faire mais ont refusé de le faire. Pour la seule année 2021, le nombre total de "pots-de-vin" empochés par les agents publics s'élève à 17,4 millions. Le groupe de citoyens (29,9 % des cas) le plus touché par les demandes d'agents publics corrompus est celui des 24-35 ans, des jeunes adultes à la recherche d'un emploi ou désireux de créer leur propre entreprise, suivi du groupe des 18-24 ans (23,9 % des cas).

Le pourcentage le plus élevé de demandes de pots-de-vin concerne les officiers et agents de police (53,2 %), puis l'immigration (37,4 %), les douanes (33,6 %) et enfin les autres catégories. Les hommes politiques, avec un taux de corruption de 2,9 %, figurent en fin de liste.

Près de la moitié des personnes ayant versé un pot-de-vin déclarent l'avoir fait pour accélérer ou conclure une procédure administrative. Cette pratique est si répandue que la majorité des personnes interrogées pensent qu'une procédure administrative ne sera pas menée à bien sans le versement d'un pot-de-vin.

Le rapport de l'ONUDC souligne également que plusieurs fonctionnaires ont été recrutés par des formes de népotisme ou de corruption, sans avoir fait l'objet d'une quelconque évaluation.

La corruption contribue à l'appauvrissement général de la population dans un pays pourtant riche en ressources naturelles. "Quelle explication les partis politiques peuvent-ils donner aux Ghanéens pour les accords défavorables que nous signons sur notre pétrole, nos minéraux, notre production d'énergie, etc. Les pays qui possèdent ces ressources en abondance sont riches. Pourquoi restons-nous pauvres ?" demande Mgr Gyamfi en évoquant l'opacité des contrats signés par le gouvernement d'Accra avec certaines entreprises étrangères.