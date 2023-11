Gabon: Le Président de la Transition gabonaise échange avec le Nonce

Le Président de la République, Président de la Transition, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce jour en audience Monseigneur Javier Herrera Corona, Nonce Apostolique au Gabon.

Cet échange avec le Chef de l'État a été l'occasion pour le représentant du Saint Siège au Gabon d'exprimer la volonté de l'institution religieuse d'accompagner et de soutenir notre pays dans le maintien de la stabilité et de la paix sociale en cette période de Transition. Un accompagnement qui vise la mise en oeuvre d'un ensemble de mécanismes conduisant à l'organisation d'élections libres et transparentes.

Rappelons que le Gabon et le Saint Siège ont signé un accord cadre de coopération multisectorielle datant de plus de 25 ans, ce qui traduit l'excellence des relations bilatérales entre l'institution religieuse et le Gabon.

Par ailleurs, le Président de la Transition s'est entretenu avec une délégation d'évêques de l'église catholique du Gabon conduite par Monseigneur Jean Vincent Ondo Eyene, Évêque du diocèse d'Oyem et Président de la conférence épiscopale du Gabon.

En séjour à Libreville dans le cadre d'une session extraordinaire de ladite organisation, les autorités cléricales sont venues présenter au Président de la République leurs civilités et, le féliciter pour l'action salvatrice du 30 août dernier opérée par le CTRI.

En prélude à la tenue prochaine des consultations nationales, le Président de la Conférence épiscopale et sa délégation ont soumis au Chef de l'État un ensemble de propositions relatives au bon déroulement du dialogue national auquel l'église prendra une part active.