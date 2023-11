Cote d'Ivoire: Gestion des affaires - Les auditeurs du 'Program for management development' célébrés

Auditeurs de la 12e promotion du «Program for management development» (Pmd), 74 entrepreneurs et cadres issus de divers secteurs d'activités ont reçu leurs écharpes et certificats de fin de formation. C'était à l'occasion d'une cérémonie de graduation le samedi 11 novembre 2023, au Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Ces récipiendaires ont été formés en management d'entreprise. Un programme initié par Mde Business School qui se déroule pendant neuf mois, simultanément en Côte d'Ivoire et en Espagne.

Ernest Olaye, président du Mde Business School, a remercié ces cadres et entrepreneurs pour le choix porté sur cette école, afin de renforcer leurs capacités managériales. Il les a exhortés à être des lanternes et des modèles. « Que votre lumière brille de partout et que vos succès amènent tous ceux qui hésitent encore à rejoindre Mde business School ».

Au cours de cette cérémonie, Martin Frigola, directeur général de Mde, a dressé le bilan des avancées de l'année, mettant en avant la consolidation, la multiplication et la diversification des programmes de conseils d'administration, depuis 2022. Il a souligné que ces formations sont accompagnées d'une ligne de recherche novatrice dans le gouvernement des entreprises.

Le directeur général a aussi noté le déploiement de ce programme confié par le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, souligne l'engagement du Mde à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, conformément à sa mission de construire le futur et de changer le présent.

Le co-directeur du Pmd, Gabriel Varango, a qualifié ce programme de véritable outil de transformation comportementale. Il a déclaré que la formation d'un leader ou d'un manager ne s'achève pas à sa sortie d'école, conseillant aux diplômés d'approfondir leurs connaissances, en vue d'atteindre leur plein accomplissement professionnel.

Le président de la 12e promotion, Appécadier Coulibaly, a exprimé sa reconnaissance aux formateurs pour la plus-value qu'ils viennent d'acquérir. « Nous avons été transformés par l'expertise des intervenants », dit-il.

Indiquant que les conditions de travail leur ont fourni les clés nécessaires au perfectionnement de leurs aptitudes et compétences professionnelles, notamment dans le domaine de la prise de décision qui est la responsabilité centrale des managers.