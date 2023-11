Afrique: L'ambassadeur auprès de l'ONU souligne les atouts du corridor de Lobito pour la RDC et la Zambie

Luanda — Le Représentant permanent de la République d'Angola auprès des Nations Unies à New York, Francisco José da Cruz, a considéré mardi le corridor de Lobito comme crucial pour débloquer et améliorer le potentiel économique de la Zambie et de la République démocratique du Congo (RDC).

Dans une interview accordée à la revue Africa Renewal, dans laquelle il aborde, entre autres questions, les priorités angolaises de l'ONU, le commerce et l'autonomisation des femmes, le diplomate a déclaré que la RDC et la Zambie possèdent des minéraux stratégiques tels que le cuivre, le cobalt et le lithium, tous très demandés sur le marché international.

« Actuellement, les sociétés minières opérant dans ces deux pays utilisent des ports alternatifs pour leurs exportations, tandis que la route du corridor de Lobito offre une distance plus courte, notamment vers les marchés occidentaux. L'Angola a signé un contrat avec Lobito Atlantic Railway, un consortium qui explorera le corridor ferroviaire au cours des 30 prochaines années. Nous espérons que le consortium réalisera des investissements importants en Angola et en RDC, totalisant environ un demi-milliard de dollars, pour améliorer le système ferroviaire et fournir des services répondant aux normes internationales », a-t-il déclaré.

Le diplomate a évoqué également la nécessité d'une approche pragmatique et progressive, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), basée sur les expériences actuelles pour produire des résultats pratiques.

« Nous travaillons à diversifier l'économie, à promouvoir la production et la consommation nationales et à exporter nos produits pour créer des emplois et augmenter les revenus. Notre économie dépend encore fortement des industries extractives, principalement du pétrole et des diamants. Cependant, nous nous diversifions activement et l'agriculture joue un rôle important. Nous avons commencé à exporter des bananes et du café, notamment vers l'Europe. Nous produisons et exportons également du sel vers des pays comme la RDC et la Zambie. Nous avons lancé des programmes qui encouragent le secteur privé à s'impliquer davantage sur les marchés internationaux, en produisant la qualité nécessaire à l'exportation », a-t-il admis.

Dans le chapitre sur l'énergie, l'ambassadeur a souligné les investissements dans des sources d'énergie non polluantes, en soulignant l'accord de près d'un milliard de dollars avec une entreprise américaine pour des projets d'énergie solaire dans le pays.

« Nous essayons d'investir davantage dans les énergies renouvelables et d'éduquer les populations à cet égard dans le cadre de notre engagement », a-t-il renchéri.