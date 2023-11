Congo-Kinshasa: Hommage au patriarche Yoko Yakembe - Me Willy Wenga parle d'un professeur éminent et un avocat brillant

La disparition dans le monde des vivants du patriarche Placide Yoko Yakembe était un coup de massue pour la plupart de personnes qui l'ont connu. Un émoi indescriptible pour sa famille biologique et professionnelle. Et, même, pour ceux qui l'ont pris comme modèle. Cette figure de proue qui tutoie désormais les étoiles, était un père aux petits soins pour les uns, un professeur chevronné, un avocat dévoué, et un grand frère pour les autres. Les mots ne suffissent guère pour définir le personnage qu'il a été.

Le patriarche Placide Yoko a été pour Me Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, un père, un grand-frère et un aîné. Il a appris aux côtés de l'illustre disparu les méandres du droit.

«Je l'ai connu à l'université comme professeur. On est venu dans la profession où il m'a accueilli en 2003. Donc, il vient de décéder après 20 ans de collaboration. J'ai retenu de lui, un homme de grand coeur, un homme de tout le monde et pour tout le monde et d'une grandeur d'esprit incommensurable. Il a aimé son pays, sa famille, sa profession et s'aimait lui-même. Même pendant qu'il était déjà fatigué, épuisé, Me Yoko était toujours autour de gens, parce qu'il avait refusé le lit afin d'éviter de se voir entouré de gens.

Non pas parce que ces gens devraient venir le voir à la maison mais lui devait aller là où ces gens pouvaient le voir. C'est beaucoup plus en dehors de chez lui», a avoué Me Willy Wenga au sortir de la messe d'action de grâce célébrée à l'occasion du quarantième jour du décès du Regretté Yoko vendredi 10 novembre dernier à la Cathédrale Notre-Dame du Congo en reconnaissant que c'est une perte immense, car Me Placide constituait à lui seul toute une bibliothèque.

«De gens comme Me Placide Yoko, Dieu ne le crée pas deux fois. Ce sont des personnalités exceptionnelles. Et je pense que la messe d'aujourd'hui était, une messe indiquée pour rendre grâce à Dieu, 40 jours après sa mort. Pour qu'on puisse quand même l'accompagner avec nos prières. L'essentiel à retenir ici est que Dieu l'accompagne et lui accorde le repos éternel. Nous, nous continuerons son oeuvre tant professionnelle que familiale. L'oeuvre continue et nous allons nous battre pour ça».

De son vivant Me Placide Yoko a connu une brillante et remarquable carrière jalonnée d'expériences inouïes. Il a été professeur ordinaire à l'université de Kinshasa et dans bien d'autres universités. Tête garnie et bien faite, il a été plusieurs fois ministres dans ce pays, député national élu de Lubao, conseiller de la République, ancien ambassadeur et représentant adjoint de la RDC aux Nations Unies. Il n'a pas résisté à l'épreuve de la mort. Né le 12 décembre 1939 à Tshofa, il est décédé le samedi 30 septembre 2023 à Kinshasa de suite d'une courte maladie.