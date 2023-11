Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Des experts ont cogité sur les modules de formation des cadres et agents

Des experts de la Cellule d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire et les directeurs, chefs de service de l'administration centrale de l'aménagement du territoire, ont été en atelier le 15 novembre à Zongo, dans la province du Kongo central, pour finaliser les modules de formation des cadres et agents du secrétariat général de cette entité.

Organisé avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement, dans le cadre du programme de la réforme de l'aménagement du territoire, l'atelier a offert un espace aux participants de passer en revue les différents documents pour élaborer les drafts de formation, selon les besoins des cadres et agents du ministère de l'Aménagement du territoire.

Durant les travaux, les participants ont analysé les conclusions et recommandations du bureau d'études KPMG sur l'enquête réalisée en 2021 pour une bonne adaptation aux réalités du ministère de l'Aménagement du territoire ; passer en revue les attributions de trois directions nouvellement créées tout en précisant les prérequis pour une bonne adaptation aux modules de formation ; rédiger les contenus, le phasage et la chronologie des modules de formation.

Ils se sont aussi imprégnés des attributions de trois directions nouvellement créées, conformément au nouveau cadre et structures organiques du secrétariat général de l'Aménagement du territoire. Il s'agit de la direction cartographie, codification et immatriculation ; de la direction aménagement et développement des villes et territoires; et de la direction prévention des risques et des catastrophes. Ils vont également examiner les différents besoins collectifs et individuels en formation portant sur les différentes thématiques, notamment les concepts de base de l'aménagement du territoire, les formations sur la cartographie, sur le système d'information géographique, sur l'élaboration des plans d'aménagement du territoire...

Notons que le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, qui a ouvert cet atelier, a invité les participants à plus d'assiduité, à un travail de qualité pour permettre à l'aménagement du territoire d'être un secteur clé dans le développement du pays.