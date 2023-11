Congo-Brazzaville: Santé publique - Le pays accueille la 30e mission médicale chinoise

L'ambassade de Chine a organisé, le 14 novembre à Brazzaville, une réception en l'honneur de la rotation des 29e et 30e missions médicales chinoises en République du Congo.

La nouvelle mission médicale chinoise exercera, pendant un an, à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise à Mfilou, à Brazzaville; à l'hôpital de Loandjili, à Pointe-Noire; et à l'hôpital d'Owando, chef-lieu du département de la Cuvette. Son apport dans ces trois structures sanitaires vise, selon le conseiller technique du ministre de la Santé, à contribuer à l'amélioration de l'offre de soins de qualité aux malades. Il a souligné, par la même occasion, la solidité des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Congo, et salué le travail abattu par la 29e mission médicale qui vient de terminer ses prestations.

Quant à la 30e mission médicale à qui il a souhaité « une cordiale bienvenue », « cela montre à suffisance la bonne santé de notre coopération et témoigne la proximité que nous avons avec le peuple chinois », a dit Anselme Ludovic Gnekoumou Libaba.

Le représentant de l'ancienne équipe médicale, Yu Hailong, a exprimé sa gratitude et salué « le travail réciproque avec leurs collègues médecins congolais » à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise. Il a également rappelé des actions menées par la 29e mission durant les années passées au Congo, notamment des opérations chirurgicales et des consultations gratuites réalisées à l'orphelinat Béthanie, à l'hôpital de Loandjili, etc.

Par l'intermédiaire de leur collègue, Yang Tingshuang, la 30e mission médicale chinoise s'est dit prête à travailler « pour accomplir sa tâche médicale ».

De son côté, le directeur de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, Benjamin Ngakono, a fait savoir que la 29e mission médicale a accompli son devoir « avec succès » dans le domaine de la chirurgie, l'ophtalmologie, la radiologie, etc. En outre, il a exprimé sa gratitude aux chefs d'Etat chinois et congolais, et au ministre congolais de la Santé pour la signature de l'accord renouvelant la mission.

Dans son discours, l'ambassadrice de Chine, Li Yan, a relevé que « la santé constitue un domaine important de la coopération pragmatique sino-congolaise ». La mission médicale, a-t-elle ajouté, « joue le rôle d'un pont d'amitié, de coopération et de développement qui n'a jamais connu d'effondrement ».

Elle a rappelé les différents événements qui se sont succédé pour renforcer la coopération médicale entre les deux pays, entre autres, le premier voyage au Congo du président chinois, Xi Jinping, en 2013 ; les différentes missions médicales chinoises au Congo qui remontent à 1967 ; la visite au Congo du navire hospitalier de la Marine chinoise « Arche de la paix » en 2017 ; l'organisation des activités dans le cadre de l' « Action de lumière » de 2016 à 2018, au cours desquelles, plus d'un millier de malades congolais ont bénéficié des opérations gratuites de cataracte, etc.

Parlant de l'année 2024 qui marquera le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo, l'ambassadrice a assuré que « la partie chinoise est disposée à faire rayonner l'esprit de la mission médicale chinoise à travers des actions de la mission au Congo ».

Son pays, a-t-elle poursuivi, continuera à mettre en oeuvre le mécanisme de coopération « jumelage des hôpitaux », à renforcer les échanges dans le domaine sanitaire, « afin de promouvoir le bien-être et la santé du peuple congolais, et de contribuer davantage à la construction de la communauté de santé Chine-Congo ».

La cérémonie a été marquée par l'attribution des diplômes d'honneur aux médecins de la 29e mission médicale chinoise qui quittent le Congo.