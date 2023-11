Congo-Kinshasa: Presse - Marcel Ngoyi rend hommage à José Nawej

C'est le vendredi 10 novembre dernier dans la salle Via nova sur l'avenue de la Science, dans la commune de la Gombe, qu'a eu lieu la veillée mortuaire en mémoire de José Nawej, Editeur du journal Forum des As décédé depuis le 28 octobre 2023. Compte tenu de sa renommée dans le monde de la presse à travers ses célèbres éditos, la salle était remplie de monde venant de partout, tous venus rendre hommage à une des meilleures plumes du pays. Parmi les personnalités politiques : Adolphe Muzito et Bruno Tshibala, amis et collègues à part la famille, Marcel Ngoyi, éditeur-directeur général du journal La Prospérité, Jean-Marie Kassamba, directeur général de télé 50...

Né à Likasi, le 17 février 1964 et père de 5 enfants, José Nawej a reçu des éloges de la part de Marcel Ngoyi, Editeur de La Prospérité qui a rappelé : «À un moment, c'est lui qui avait un peu pitié de moi, il considérait que je faisais un peu plus. Vers la fin, il me dit camarade, est-ce que tu sais que tu m'informes dans beaucoup de choses à travers tout ce que tu publies».

Vu cette affinité qui régnait entre Marcel Ngoyi et José Nawej, le regret était perceptible, le vide créé par cette disparition. La complicité entre les deux éditeurs était manifeste au point que s'il y a des difficultés à Forum des As pour par exemple imprimer les calques, il n'hésitait pas à faire intervenir La Prospérité pour décanter la situation. De la même manière quand La Prospérité éprouve des difficultés d'impression de son journal, c'est Forum des As qui offrait ses services. Imaginez-vous ce vide», a-t-il indique sur un ton plein d'émotions.

Vantant les qualités de Nawej, l'éditeur de La Prospérité a parlé de quelqu'un qui a un esprit d'écoute et d'échange. «Quand quelqu'un veut prendre une orientation, il consulte Nawej. C'est quelqu'un qui savait prendre un peu de recul et qui savait écouter», a-t-il ajouté.

Pour conclure, il a proposé qu'en marge d'un hommage bien mérité rendu à Nawej, de recenser toutes ces publications de manière exhaustive et les subdivisées sous forme des Tomes, car c'est un travail bien fait durant son parcours depuis le quotidien Salongo jusqu'à forum des As.