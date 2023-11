Guinée: Tougué - Deuxième étape de la Mission du Laboratoire pour le développement durable et les innovations, conduite par Moussa Camara Accel Lab du PNUD

La journée a commencé a débuté par une visite de courtoisie au Préfet, le Colonel Mohamed Lamine Camara et au Maire Mamadou Diaby, ce lundi 13 Novembre 2023, sous la conduite du Point focal et Directeur Communal de la Jeunesse, de la Directrice de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, du Directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage, du Directeur de la Culture du tourisme et de l'artisanat, le Directeur préfectoral de la Jeunesse et une forte présence des représentantes des groupements féminins qui sont venues de toutes les Sous-préfectures de Tougué.

Elles ont suivi avec une attention particulière, cet après-midi à la Maison des jeunes de Tougué, la présentation par M. Moussa Camara, de la Cartographie sur les solutions innovantes, expérimentées et qui marchent dans plusieurs pays, principalement dans le domaine de l'agriculture, avec des exemples concrets, de systèmes de retenues d'eau pour l'irrigation des champs et de recyclage des déchets pour la fabrique d'engrais biologiques.

La visite du périmètre d'exploitation de l'Association des jeunes entrepreneurs pour la production et la commercialisation des produits agricoles de Tougué, ce mardi 14 Novembre 2023, a été la première activité de la Mission du Laboratoire pour le développement durable et les innovations Accel Lab du PNUD, dans la préfecture de Tougue. Cette association composée essentiellement de femmes, dirigée par Sadou Mara exploite depuis quelques années, ce périmètre, situé à Kissouma dans le District de Soumpoura prés de la Commune urbaine. Ils ont accès à l'eau, mais le système d'arrosage reste difficile notamment pour les femmes qui parcourent 3 fois par semaine plus 5 km pour aller entretenir et arroser manuellement leur périmètre de maraîchage. Ainsi, deux solutions leur ont été proposées à savoir la réalisation d'un un puits amélioré, d'un bassin de retenue d'eau et d'un circuit de distribution d'eau avec l'usage d'une moto pompe.

Ensuite c'est la Coopérative agricole Koure Telly, composée de 33 membres dont 17 femmes qui reçoit la Mission de l'Accélerateur Lab du PNUD, dirigé par M. Moussa Camara. Cette coopérative exploite 6 hectares pour des cultures diverses: le manioc, le fonio, la patate douce et le haricot. Elle est dirigée par Mamadou sadio Diallo qui a énuméré également comme difficulté, le manque d'eau. Mêmes difficultés pour Groupement Fotti folly, Tougue 2, dirigé par Fatou Koumbama Baldé qui exploite un domaine agricole pour les activités de maraîchage avec la tomate et l'aubergine. Les difficultés rencontrées se résument au manque d'eau, de clôture grillagée et les attaques des insectes.

La visite des champs du Groupement agropastorale pour le développement de Tougué, situé à Pandje Dow, dirigé par Thierno Ibrahima Baldé a été le dernier site visité par la Mission du PNUD. Ils font de la pomme de terre, du haricot vert, de la tomate, de la salade, du piment, de la carotte et de l'aubergine. Ils ont remercié le PNUD pour les appuis en faveur du monde paysan guinéen et exprimé les besoins d'une clôture grillagée d'un point d'eau, d'une moto culture et d'un tricycle pour le transport de la production vers les marchés hebdomadaires.