Guinée: Protocole d'accord entre Gouvernement et Syndicat - « Nous avons suspendu la grève parce que... », déclare le syndicaliste Kader Aziz Camara

Lors de la clôture des négociations tripartite entre le gouvernement, le mouvement syndical guinéen et le patronat, ce mardi 14 novembre 2023.

Le ministre du travail et de la fonction publique, Julien Yombouno a fait savoir que le volet assurance médical qui constitue le principal point a été accepté à 80%.

Saisissant l'occasion, le ministre Yombouno a d'abord énuméré les différents points acceptés, avant de remercier les différents acteurs qui ont contribué à l'aboutissement de cet accord.

"L'un des points les plus importants, c'est le volet assurance médical qui a été accepté à 80% des travailleurs et les personnes à leur charge. Mais aussi et surtout ce qui a longtemps été le point d'achèvement au niveau de l'augmentation. Et puis la valeur du point monétaire qui a été aussi acceptée. Nous en profitons pour féliciter et remercier le syndicat, le patronat et tous les acteurs qui ont oeuvré pour parvenir à cet accord" , a remercié le ministre.

Kader Aziz Camara, représentant du mouvement syndical s'est dit satisfait par rapport au contenu du protocole d'accord.

"Le syndicat a suspendu la grève, c'est parce que nous sommes satisfaits par rapport au contenu et du résultat du protocole d'accord. Nous demandons à tous les travailleurs et travailleuses de Guinée d'oeuvrer sur le plan de la dimension du travail à chacun ce qui le concerne au niveau des départements et des privés pourvu qu'il y ait un résultat. Donc nous demandons un travail effectif au niveau de tous les secteurs" , a-t-il lancé.

À préciser que ces sentiments de satisfactions sont aussi partagés au côté du patronat.