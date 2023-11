Ile Maurice: Réclamations de Rs 40 millions pour zéro bétail

C'est une histoire complexe sur l'importation de bétail dont la finalité est une ardoise d'environ Rs 40 millions due par la Mauritius Meat Authority (MMA) que les autorités refusent de payer. La raison : l'achat n'a finalement pas eu lieu, mais le bateau qui devait transporter les animaux de l'Afrique du Sud à Maurice avait déjà été sollicité et réservé à l'avance.

En juillet, Zaid Heera, nommé Chairman de la MMA en 2018, a été contraint à la démission car il n'avait pas les qualifications requises pour ce poste. Peu avant ce départ, l'instance devait importer du bétail pour la fête de l'Eid-ul-Adha. L'annonce avait été faite par Anwar Husnoo dans le journal Star en mai de cette année. Selon lui, cette décision avait été prise pour briser le monopole de l'importation, afin de faire baisser les prix du Qurbani. Le plan était d'importer 600 têtes de bétail dans un premier temps, et 600 autres avant la fête, si le temps le permettait, avant l'Eid-ul-Adha, qui s'est tenue le 27 juin. Le vice-Premier ministre avait affirmé qu'une somme importante avait été allouée à ce projet.

«Letter of credit» de la MMA rejetée

Mais finalement, le bétail n'a jamais été importé. Moins d'un mois après la déclaration d'Anwar Husnoo, soit le 6 juin, à l'Assemblée nationale, Aadil Ameer Meea, député du Mouvement militant mauricien (MMM), avait demandé des clarifications au ministre sur cette importation. «Unfortunately, it did not materialise», a répondu le ministre. L'argent était là, mais il y a eu beaucoup de problèmes, a-t-il ajouté, sans donner plus de détails. Le 20 juin, cela a été au tour de Reza Uteem de s'intéresser au problème. Il a posé une question à Maneesh Gobin, qui tenait le portefeuille de l'Agro-industrie à l'époque. Ce jour-là, Aadil Ameer Meea avait aussi une question sur le sujet, et le ministre a répondu aux deux en même temps.

Avant de répondre sur l'impossibilité de concrétiser cette importation, Maneesh Gobin a expliqué qu'un comité interministériel avait été mis sur pied le 2 mars pour se pencher sur l'importation de 600 têtes de bétail en marge de la fête. D'ailleurs, le 18 mai, Soodesh Callichurn, qui était alors ministre du Commerce, a affirmé que ce comité s'était déjà rencontré et qu'il allait avoir une réunion avec les importateurs. Il a dit, encore une fois, que la MMA envisageait d'importer du bétail pour l'Eid-ul-Adha.

La décision a été approuvée par le board le 21 mars, et le 12 avril, le General Manager de la MMA s'est rendu seul en Afrique du Sud pour régler les détails. Le 14 avril, les Public Procurement Regulations ont été amendées pour exempter la MMA des appels d'offres, mais, malgré cela, un exercice a été lancé avec l'aval du board, a dit Maneesh Gobin, avant d'annoncer que Rs 57 millions ont été mises sur la table pour l'achat et le transport de 600 têtes de bétail. Le contrat pour l'achat a été alloué à Elliott Trust. Mais cette compagnie sud-africaine a, par la suite, informé la MMA qu'elle «was unable to proceed with the acceptance of the award due to its Bank, namely Standard Bank, which had declined to offer pre-shipment financing. On 25 May 2023, the Mauritius Meat Authority informed that the awarding Company could not monetize the Letter of Credit, and hence, the MMA would not be able to proceed further with the procurement». Un autre appel d'offres a été lancé, toujours avec l'aval du board, mais n'a pas abouti pour des raisons de documents manquants. Donc, pas d'importation.

Réclamations pour le transport

Concernant le transport, le contrat a été alloué à RTSS Maritime Services LLC à Dubaï le 8 mai. C'est là qu'a commencé le problème. L'importation n'a pas été faite. «Est-ce qu'il y avait un contrat signé entre la MMA et RTSS, et si oui, est-ce que la compagnie a fait une réclamation à l'instance ?» avait demandé Reza Uteem. Maneesh Gobin n'avait pas la réponse. Selon nos informations, le contrat exis- tait, et le bateau avait fait le déplacement de Dubaï à l'Afrique du Sud. Mais l'importation n'a pas eu lieu. «Que l'importation ait eu lieu ou pas n'est pas important. Si vous louez un bureau à quelqu'un mais que vous n'y allez pas, vous devez quand même payer le loyer. Là, c'est pareil», explique le député du MMM.

La compagnie réclame désormais environ Rs 40 millions à la MMA. Les mails en ce sens ont commencé à arriver après le départ de Zaid Heera. Une source avance que ce ministère de l'Agro-industrie refuse de débourser la somme, et que l'affaire a été référée au State Law Office pour une solution. Depuis, les ministères se renvoient la balle. Une source du ministère des Collectivités locales avance que finalement, Anwar Husnoo n'était concerné que par la fixation des prix, mais pas par l'importation et ce, malgré ses déclarations dans la presse et au Parlement. Quant au Commerce, l'on avance que cela concerne le ministère de l'Agro-industrie. Notre interlocuteur a souligné que cette cargaison précise devait être dans le cadre de la fête de l'Eid-ul-Adha et non pour la consommation générale. La version du ministère de l'Agro-industrie est attendue. Quant à la nouvelle direction de la MMA, elle n'a pas souhaité faire de commentaires.

Par ailleurs, il nous revient que RTSS Maritime Services LLC est le propriétaire du LSS Success, un «livestock carrier» sur lequel 39 kg de haschich avaient été retrouvés en juin 2020 et qui, par la suite, a été interdit d'accès dans les eaux mauriciennes...