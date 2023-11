Ile Maurice: Bénéfices de Rs 4,1 mds pour les neuf premiers mois de 2023

Le groupe SBM affiche, pour les neuf premiers mois de l'année financière 2023, des bénéfices après impôt de Rs 4,1 milliards, ce qui représente une croissance de 43 % comparée à la même période en 2022.

Cette performance financière est le résultat de l'amélioration substantielle de la profitabilité de SBM Bank (Mauritius) Ltd. Selon la direction de SBM Holdings, ces résultats financiers démontrent que le groupe avance dans la bonne direction, tout en faisant face à un environnement de marché dynamique. Pour preuve, il réalise un taux d'adéquation des fonds propres de 20,6 % au 30 septembre 2023, ce qui représente une hausse de 1,5 % comparée à fin décembre 2022.

Sur la base de ces résultats partiels, on relève que le portefeuille de titres d'investissement a connu une hausse, les revenus générés par le groupe ayant été soutenus par les prêts et autres créances allouées aux clients non bancaires. Le revenu net d'intérêts a connu également une augmentation de 24,2 % pour s'établir à environ Rs 8 milliards. Cette performance a boosté le résultat opérationnel du groupe, qui a atteint presque Rs 12 milliards, en hausse de 18,7 % par rapport à la période correspondante de l'année dernière.

Durant la période de janvier à septembre 2023, le rendement de la moyenne des capitaux propres des actionnaires s'est considérablement amélioré pour atteindre 18,4 %. Idem pour les ratios de pertes brutes et nettes du groupe, qui ont atteint 6,9 % et 2,1 %, respectivement, au 30 septembre 2023, démontrant les efforts entrepris par le groupe bancaire en matière de gestion des risques et l'approche prudente adoptée en termes de développement de ses activités sur les divers marchés où il opère.

Commentant cette performance, Sattar Hajee Abdoula souligne que «SBM Holdings poursuit ses projets de développement et sa trajectoire de croissance, tout en maintenant des ratios financiers sains». Il insiste que cette performance témoigne de la justesse des initiatives stratégiques prises et des efforts soutenus en faveur de la résilience et de la compétitivité de l'organisation. Le groupe, dit-il, continuera à poursuivre des opportunités de croissance attrayantes tout en exécutant ses stratégies d'une manière prudente.

Le groupe SBM reste déterminé à poursuivre ses objectifs stratégiques au sein des juridictions où il est présent. C'est dans ce contexte d'ailleurs qu'il saisira toutes les opportunités de croissance, en s'appuyant sur l'enrichissement de son offre de produits et de services, sa proposition digitale ainsi que le renforcement de sa proximité avec ses clients. Dans la foulée des objectifs fixés, le groupe privilégiera sa transition écologique. Ainsi, il s'engage graduellement à exécuter son Sustainability Agenda, dont l'objectif est de positionner le groupe comme une référence, non seulement en termes de services financiers bancaires et non bancaires, mais également en tant que promoteur du développement durable et inclusif du pays.