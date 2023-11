Algérie: Des diplomates soulignent l'impératif de mettre fin à l'agression incessante contre le peuple palestinien

ALGER — Des diplomates ont souligné, mercredi à Alger, l'impératif de mettre fin à l'agression sioniste dans la bande de Ghaza et au génocide perpétré contre des civils sans défense par les forces de l'occupant, affirmant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son Etat indépendant.

A l'occasion du 35e anniversaire de la proclamation, à Alger, de l'Etat de Palestine et en marge de sa participation au Forum de la mémoire, l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela en Algérie, Juan Bautista Arias Palacio a indiqué à l'APS qu'"il est important d'imposer immédiatement un cessez-le-feu à Ghaza".

"Je voudrais adresser un message au peuple palestinien et à la Nation arabe, la Palestine demeurera toujours dans nos coeurs. Mettons fin à la souffrance du peuple palestinien", a-t-il soutenu, appelant "les dirigeants des Etats à travers le monde à agir par tous les moyens possibles pour permettre un retour au dialogue et aux négociations en vue de faire cesser la guerre et d'instaurer une paix durable".

Rappelant que le Venezuela soutient la solution à deux Etats, l'ambassadeur s'est dit convaincu que la victoire du peuple palestinien était inévitable.

Pour sa part, le premier secrétaire de l'ambassade de la Fédération de Russie en Algérie, Sergey Klimov a réitéré la position de son pays à l'égard de la cause palestinienne et de l'agression sioniste dans la bande de Ghaza, affirmant que "la position de la Russie est inaliénable et claire dès le début, depuis 1948 et après la guerre de 1967, en faveur du droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement d'un Etat indépendant".

Il s'agit d'"un crime" inacceptable contre des civils, des hôpitaux et des habitations", a-t-il poursuivi, citant à cet effet les déclarations du président russe, Vladimir Poutine que la guerre se fait entre hommes, et non contre des femmes et des enfants.