Algérie: Un programme pour la plantation d'un million de palmiers à partir de la saison 2023-2024

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a annoncé, mercredi au Palais des expositions "Safex" Pins Maritimes, Alger, le lancement, à partir de la saison agricole 2023-2024, du programme de plantation d'un million de palmiers dans le cadre de la promotion de cette filière.

M.Henni présidait l'ouverture de la 1ère édition du Salon international des dattes organisé sous le slogan : "Nos dattes... authenticité et économie durable", en présence de membres du gouvernement, d'ambassadeurs, de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie et de la présidente de l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger.

Dans son allocution à cette occasion, le ministre a annoncé "le lancement de la plantation d'un million de palmiers à partir de la saison agricole 2023-2024, avec l'association de tous les acteurs, notamment les établissements de recherche, de développement et de formation relevant du secteur dans le cadre du plan national du développement de l'agriculture horizon 2030 qui a consacré un programme important pour accroitre la richesse des palmiers".

Ce programme, poursuit le ministre, prévoit la densification et la diversification de la plantation des palmiers par de nouveaux plants en vue d'augmenter la production et répondre à la demande croissante tant au niveau local qu'à l'international, en sus de l'amélioration et de la valorisation des différentes variétés des dattes.

Concernant la protection phytosanitaire des palmeraies contre les parasites qui menacent la production, le programme en question prévoit le renforcement du contrôle à l'aide de drones et le recours aux autres techniques modernes telles que le diagnostic moléculaire des maladies, a fait savoir M. Henni.

Outre les variétés des dattes connues par les consommateurs, le ministre a indiqué que les autres variétés seront vulgarisées, étant donné que 1000 variétés sont recensées en Algérie, et ce en vue de diversifier l'offre au niveau du marché local et étranger.

Le ministre a fait état, dans le même contexte, du recensement de 19.1 millions de palmiers, dont 16.4 millions en phase de production, ajoutant que la production nationale de dattes s'est établie à environ 11 millions de quintaux durant les deux dernières années, 2021 et 2022.

M.Henni a mis en relief, en outre, l'importance de la filière phoenicicole, une des principales productions du grand sud, et qui occupe aujourd'hui une place importante dans le développement agricole et rural, compte tenu de son poids crucial pour l'économie nationale de par les recettes en devise qu'elle génère à l'exportation, son rôle essentiel comme aliment et ses multiples utilisations dans les industries agroalimentaires et artisanales.

Le ministre a rappelé à cette occasion le système traditionnel d'agriculture des Ghaout (phoeniciculture en zone de dépression pour une irrigation naturelle à partir de l'aquifère supérieur), qui a été classé dans "le patrimoine agricole d'importance mondiale" par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et qui consiste à creuser des zones à même le sable à l'aide de la force des vents, un système regroupant l'agriculture maraîchère, céréalière, les arbres fruitiers et les palmiers au même temps, à travers un système multicouche complexe, qui permet aux palmiers de suffire à leur besoin en eau sans qu'il y ait recours aux équipements d'irrigation.

Pour sa part, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a souligné l'impératif de réguler et d'organiser la filière des dattes et de la placer sur sa bonne voie à travers des plateformes commerciales algériennes connues à l'intérieur du pays et à l'étranger. Il a insisté également sur l'importance de mettre fin à la contrebande et à la spéculation dont la première victime est l'agriculteur, relevant l'abondance de la production de cette matière durant l'année en cours.

Les exportations algériennes de dattes ont atteint 75 millions USD en 2021, a-t-il rappelé.

De son côté, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a mis en relief la relation entre son secteur et celui de l'Agriculture, insistant sur la participation de son secteur au développement de la filière phoenicicole en facilitant aux agriculteurs l'accès à l'eau d'irrigation.

Plus de 68% des eaux produites chaque année sont consacrées au secteur de l'Agriculture, ce qui a permis d'irriguer 1.5 millions d'hectares environ, a-t-il précisé.

A noter que la 1ère édition du Salon international des dattes, qui se poursuivra jusqu'au 18 novembre organisée par la Chambre nationale d'Agriculture (CNA) en collaboration avec l'Organisation arabe du développement agricole (OADA), connait la participation de plus de 150 exposants.