Algérie/Somalie: Mondial-2026 (Qualif's/ Gr - G - 1re J) Algérie-Somalie : 'L'idéal est de marquer tôt'

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a relevé mercredi l'importance de "marquer tôt" lors de la réception de la Somalie, jeudi au stade Nelson-Mandela de Baraki (17h00), pour le compte de la 1re journée (Gr.G) des qualifications de la Coupe du monde 2026.

"Ce serait l'idéal de marquer tôt dans ce match. L'idée est d'attaquer et mettre de la pression, si on arrive à réaliser cela tôt c'est une bonne chose dans la gestion du second du rendez-vous au Mozambique", a indiqué Belmadi lors d'une conférence de presse d'avant match tenue au stade Nelson-Mandela de Baraki.

Logés dans le groupe G, les "Verts" entameront la campagne qualificative jeudi face à la Somalie (196 au dernier classement FIFA), avant de se rendre à Maputo pour défier le Mozambique (113e au dernier classement FIFA) le dimanche 19 novembre à l'Estadio nacional do Zimpeto (14h00).

Pour ces deux rendez-vous Belmadi a fait appel à 23 joueurs, avec le retour des deux milieux de terrain de Lille OSC (Ligue 1/ France) Nabil Bentaleb et Adam Ounas, ainsi que l'attaquant d'Al-Sadd SC (Qatar) Baghdad Bounedjah.

"Le premier match est important, nous devons respecter n'importe quelle équipe, le respect passe par une bonne préparation des matchs. On va mettre tout en place pour bien jouer face à la Somalie avant de penser au second match au Mozambique. Il faut être très clair sur comment aborder cette rencontre, tout en prenant en considération la longue durée du vol pour Maputo et ce match face au Mozambique qui vient juste après", a-t-il ajouté.

"On va présenter deux équipes cohérentes"

Contraint de bien gérer son effectif en raison du temps court entre ces deux premiers matchs des qualifications, le coach national table sur l'alignement de "deux équipes cohérentes."

"On va présenter deux équipes cohérentes pour prendre le maximum de points, d'abord avec ce match face à la Somalie après le match face au Mozambique. Il ne faudra se tromper d'objectif et démarrer de la mauvaise des manières, on va respecter cette équipe somalienne en termes d'étude de l'adversaire, mais il est difficile d'avoir les images qu'il faut et le contenu de leurs matchs. C'est la meilleure manière de les respecter."

Et d'enchaîner : " Il va de soi, on va jouer à domicile, mais, sans faire offense, pas contre la meilleure équipe d'Afrique, il va falloir imposer notre jeu et le rythme qu'on veut mettre. On doit gagner et penser, dans un moment du match, au second temps au deuxième match face au Mozambique. Si on va rendre ce match facile c'est par notre investissement, notre concentration, et préparation."

Belmadi a évoqué l'état de santé de l'attaquant Mohamed Amine Amoura (Union Saint-Gilloise/Belgique), touché à l'épaule, mais sans pour autant affirmer s'il sera aligné jeudi ou non face aux Somaliens.

"On sait qu'il a eu ce problème à l'épaule, je ne l'aurais pas convoqué s'il n'était pas apte à jouer, on va gérer ça. La santé du joueur passe avant tout. Il fait des soins, il s'entraîne, il laisse entrevoir des choses positives, l'objectif est de ne pas le mettre en danger d'autant qu'il se trouve dans une bonne dynamique."

Par ailleurs, Belmadi a estimé que le capitaine de la sélection Riyad Mahrez méritait de remporter le Ballon d'or africain, au vu de ses performances réalisées la saison dernière avec Manchester City, avant de le quitter durant l'intersaison pour rejoindre le club saoudien d'Al-Ahly.

"Mahrez mérite le ballon d'or africain. On doit soutenir nos joueurs surtout quand ils font des résultats, le triplé avec City ce n'est pas facile. Il n y a pas souvent des joueurs africains qui gagnent la C1, je ne sais pas comment ils font leur choix mais pour moi c'est Riyad ", a-t-il conclu.

Outre l'Algérie, la Somalie et le Mozambique, le groupe G comprend également la Guinée, l'Ouganda et le Botswana. Le premier à l'issue des dix journées se qualifiera directement pour le Mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, Mexique et Canada.