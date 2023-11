Sénégal: Kaolack / Forum de recevabilité - Les députés de la mouvance présidentielle à l'écoute des populations

Les députés Mouhamed Bengelloune et Adji Mergane Kanouté, respectivement président du Conseil départemental de Kaolack et vice-présidente du groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) ont ouvert, hier mardi, à Kaolack, un forum dit de redevabilité. Une tribune pour permettre aux nombreuses populations venues à leur rencontre de pouvoir exprimer leurs besoins et revendications pour lesquels elles souhaiteraient avoir une solution parlementaire. Mieux une réponse plausible venant de l'État, pour améliorer les secteurs professionnels auxquels ils appartiennent individuellement ou leurs conditions de vie de manière générale.

Pendant plus de deux (2) tours d'horloge, les participants à la rencontre ont abordé plusieurs sujets liés à leurs vies actives. Et ceci dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage avec le phénomène récurrent du vol de bétail, la question de la promotion des délégués de quartier et diverses autres interpellations en rapport avec les différents secteurs d'activités. Mais également du côté institutionnel où les populations ont beaucoup mis l'accent sur le programme de prise en charge médicale.

Pour Yérim Fall, président de « Handicap membre », 'compte tenu de la grande affluence enregistrée régulièrement à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse, il devient alors une nécessité d'ériger ce centre médical en hôpital national, à l'image de la ville religieuse de Tivaouane, pour couvrir l'ensemble de la demande en termes de soins'.

Du côté des participants venus des zones limitrophes, les besoins ont été plutôt axés sur des routes et pistes de production praticables comme d'ailleurs en ville où la majeure partie des ruelles reliant les différents quartiers gisent aujourd'hui dans un état de dégradation avancé. Bref la rencontre a été un canevas de revendications et les deux parlementaires envisagent de faire un plaidoyer parlementaire en faveur des besoins exprimés, et un cahier de doléances qui sera transmis aux plus hautes autorités du pays.