Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Novembre 2023

Burkina Faso : Epidémie de Dengue- Plus de 400 décès

Pour ceux qui l’ignoraient encore, les moustiques de type «Aedes», responsables de la maladie de Dengue et du chikungunya sont actifs entre 16h et 20h du soir. Depuis le lundi dernier, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique en compagnie d’une mission médicale russe et de ses collaborateurs sont descendus sur le terrain pour combattre le moustique. Selon le dernier rapport du département de la santé, 42 500 cas de malades ont été enregistrés sur l’étendue du territoire dont 421 décès. Du rapport, il ressort qu’il y a plus de 95 000 personnes suspectes. (Source : aouaga.com)

Niger : Départ des forces françaises- 1.176 militaires français ont définitivement quitté

Environ 1.176 militaires français ont définitivement quitté le sol nigérien en emportant une grande quantité de matériel de guerre, à la date de ce mercredi, en direction de N'Djamena (au Tchad) et de la France, dans le cadre du processus de désengagement français au Niger, a annoncé mercredi l'armée nigérienne dans son bulletin d'information hebdomadaire. Le processus de retrait des forces françaises se déroule en toute sécurité. « Le colonel major Mahamane Sani Tchaou, chef d'état-major de l'armée de terre du Niger, a effectué mercredi une visite à la base aérienne de Niamey pour évaluer l'état actuel du rapatriement du matériel français à ce jour », a précisé la même source. (Source : Xinhua)

Gabon : Universités et grandes écoles- Face à l’urgence, Oligui Nguema fait débloquer 13 milliards de Fcfa

Le président de la Transition au Gabon a décidé du décaissement de 13 milliards de francs Cfa pour les universités et grandes écoles. Alors qu’elles rencontrent des difficultés qui déteignent sur les années académiques, la somme devrait leur permettre de résoudre les problèmes urgents pour éviter le chaos. Le président de la Transition a eu une séance de travail avec le ministre de l’Enseignement supérieur, les recteurs et directeurs généraux des grandes écoles. (Source : alibreville.com)

Rca : Justice - Le tribunal militaire condamne l’État

Les audiences correctionnelles du tribunal militaire de Bangui se poursuivent avec quatre verdicts prononcés ce mardi 14 novembre. Parmi ces sentences, l’État Centrafricain est rendu coupable indirect des coups et blessures et homicides involontaires et est condamné à verser 30 millions Fcfa aux parties civiles. La culpabilité dont l’Etat est rendu coupable fait suite au véhicule des Sapeurs-Pompiers en état de défection qui a été à l’origine d’un accident de circulation, ayant occasionné la mort de deux personnes et une victime dont les pieds ont été amputés. (Source : abangui.com)

Mali : Entrée de l’Armée à Kidal- La Cmas salue la victoire des FAMas

Dans la déclaration ci-dessous, la Coordination des mouvements, associations et sympathisants (Cmas) de l’Imam Mahmoud Dicko se prononce sur la victoire et l’entrée des Forces Armées maliennes (FAMas) à Kidal.La Coordination des mouvements, associations et sympathisants (Cmas) de l’Imam Mahmoud Dicko a pris connaissance le mardi 14 novembre 2023, à travers un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), l’entrée des Forces armées de défenses et de sécurité dans la ville de Kidal. (Source : abamako.com)

Guinée : Armées- Mamadi Doumbouya opère des changements

Le remue-ménage continue au sein des forces armées guinéennes. Au lendemain de la radiation de quatre officiers de l’armée pour « faute lourde », le Président de la Transition a opéré, ce mercredi 15 novembre 2023, de nouveaux changements à la tête de deux unités d’élite de la grande muette. Il s’agit du Bataillon Autonome des Troupes Aéroportées (Bata) et du Bataillon du Quartier Général (Bqg).( Source :africaguinee.com)

Liberia : Deuxième tour de la présidentielle - Résultats partiels annoncés

Le décompte des voix était en cours au Liberia mercredi, au lendemain du second tour de la présidentielle opposant la légende du football George Weah à l'ex-vice-président Joseph Boaka, l'opposant prenant une courte avance. Le scrutin s'est déroulé dans le calme mardi, avec plus de 2,4 millions d'électeurs appelés à choisir entre le président sortant Weah, 57 ans, qui brigue un second mandat, et Boakai, 78 ans. Les observateurs s'attendent à ce que le résultat soit serré, les deux candidats étant arrivés à peu près au coude à coude lors du premier tour le mois dernier. Selon la présidente de la commission électorale, Davidetta Browne Lansanah après dépouillement des résultats de 1 315 des 5 890 bureaux de vote du pays, M. Boakai était en tête avec 50,7 % des voix. (Source : africanews)

Côte d’Ivoire : Construction de l’échangeur et réhabilitation de la voirie- Robert Beugré Mambé annoncé à Abobo

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, sera très bientôt à Abobo pour s’imprégner des travaux de construction de l’échangeur du rond-point de la mairie et de la réhabilitation de certaines voies de la commune. Et ce, dans le cadre de l’organisation de la 34e édition de la Can 2023 en Côte d’Ivoire, dont il est la cheville ouvrière. L’information a été donnée le 14 novembre 2023, à Abobo, par le maire Kandia Camara, au cours d’une rencontre avec les responsables de l’Ageroute, du Bnetd et les entreprises chargées de l’exécution des travaux en cours. Ce, pour connaître la date du démarrage de certains travaux et surtout celle de leur achèvement. Il s’agissait aussi pour Kandia Camara de s’assurer que toutes les infrastructures seront livrées à bonne date. (Source : Fratmat.info)

Togo : Élections régionales- Le fichier électoral n’a aucun problème, indique l’Oif

Le fichier électoral issu du recensement du 29 avril au 14 juin 2023, organisé sur l’ensemble du territoire national, est conforme aux normes internationales. C’est ce que soutient une équipe d’experts et de techniciens de l’Organisation Internationale de la Francophonie (Oif) après un audit externe du fichier électoral. Selon les informations communiquées par l’équipe, à l’occasion d’une conférence de presse organisée mercredi à Lomé, mercredi 15 novembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). L’institution chargée de l’organisation et de la supervision des élections au Togo, avait, par l’intermédiaire du ministre de l’Administration territoriale, sollicité le 5 juin 2023, le soutien de l’OIF en vue d’un audit externe du fichier électoral. L’objectif de cette démarche est de rendre crédible et fiable le fichier obtenu à la suite du recensement dans les trois zones du pays. (Source : alome.com)

Sénégal : Justice- Juan Branco attendu devant la Cour suprême du Sénégal ce vendredi

La Cour suprême du Sénégal a convoqué l'avocat de Ousmane SONKO, Juan Branco, à une audience cruciale prévue pour le vendredi 17 novembre 2023, afin de déterminer la possibilité de la candidature de ce dernier à l'élection présidentielle de février 2024, a annoncé l'avocat via son compte X, ex Twitter. M. SONKO, principal opposant du pouvoir en place et de la Françafrique, est actuellement en détention, suscitant des inquiétudes quant à la démocratie et aux droits de l'homme dans le pays. Cette audience, prévue pour ce vendredi 17 novembre 2023, prend une importance particulière à trois mois des élections, devant la plus haute juridiction du pays.(Source :adakar.com)