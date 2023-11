Algérie: Décès de l'ancien ministre des Affaires étrangères de la République Tchèque - Magramane signe le registre des condoléances

ALGER — Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Lounès Magramane a signé, mercredi au siège de l'ambassade tchèque à Alger, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le registre de condoléances suite au décès du vice-Premier ministre, ancien ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg.

"C'est avec une profonde affliction que nous avons appris le décès du vice-Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères de la République Tchèque, le défunt Karel Schwarzenberg", a écrit M. Magramane, relevant qu'"avec sa disparition, la République Tchèque perd une des personnalités politiques ayant laissé une empreinte importante dans l'histoire contemporaine de votre pays ami et également connue sur le plan international pour ses engagements en faveur de la liberté et des droits de l'homme".

"En cette douloureuse circonstance, je vous adresse, au nom du président de la République et de l'Algérie, peuple et gouvernement, nos sincères condoléances et vous assure de notre profonde sympathie, ainsi qu'à la famille du défunt et au gouvernement tchèque", a ajouté M. Magramane.