Sénégal: Le Provale-CV a aidé 76 entreprises à investir dans l'agriculture (BMN)

Saly Mbour — La directrice du Bureau de mise à niveau de l'entreprise, Fatou Dyana Bâ, a révélé mercredi à Saly (Mbour, ouest), que 76 entreprises sur un objectif de 100, ont bénéficier de l'accompagnement du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV), afin d'investir dans le secteur agricole.

»A la date d'aujourd'hui, 76 entreprises ont été accompagnées pour un objectif de cent entreprises », a dit Mme Bâ, lors d'une cérémonie de signature de conventions avec des entreprises dont les plans de mise à niveau ont été validés dans le cadre du programme PROVALE-CV.

Selon elle, ces entreprises vont investir dans des "équipements de production, des systèmes d'irrigation, dans la formation de leur personnel et dans la mise en place d'outils de gestion et d'organisation plus performants".

Les entreprises en question devront investir pour un montant total 556 millions de francs CFA, a-t-elle annoncé.

Le BMN a signé, lors de cette rencontre, des conventions de partenariat avec 27 entreprises qui s'activent dans le secteur agricole, notamment l'horticulture, le maraîchage, dans la transformation des produits mais également dans l'aviculture, a-t-elle indiqué.

Par soutenir cet investissement, a "le bureau de mise niveau s'est engagé à accorder des primes de l'ordre de 269 millions de francs CFA », a poursuivi Fatou Dyana Bâ.

Entre autres objectifs du projet, a rappelé Younoussa Mballo, le coordinateur national du Provale-CV, il s'agit de "contribuer à l'augmentation des productions agricoles de façon générale, à la création d'emploi et aussi à l'augmentation des revenus des ruraux et des bénéficiaires de façon globale".

Piloté par ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural et financé par la Banque africaine de développement, ce programme couvre huit régions centre et Sud. Il s'agit de Kaolack, Kaffrine, Fatick, Diourbel, Thiès, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

Né du Programme national de développement de la petite irrigation locale (PNDIL), élaboré en 2014 et actualisé en 2017, par le gouvernement sénégalais, le Provale-CV propose une "réponse concrète à des problèmes de développement prioritaire et ce, par la valorisation des eaux pour le développement d'une agriculture intelligente face au climat et la promotion des chaines de valeurs des filières porteuses notamment le riz et le maraîchage » , note le site dudit programme visité par l'APS.

Il vise à "contribuer à asseoir une croissance économique forte, inclusive et durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales".