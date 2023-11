Tunisie: 'Saisons de la création' - La pièce 'Autre chose' de Mohamed Kouas lauréate du Grand prix

TUNIS — Le Théâtre national tunisien (TNT) a dévoilé, mercredi soir, au 4e Art, le palmarès de la première édition de son festival les «Saisons de la création» organisé du 7 au 14 novembre 2023.

Le Grand prix de la meilleure création théâtrale a été attribué à la pièce Autre Chose, écrite et mise en scène par Mohamed Kouas. Il s'agit de la plus haute distinction dans ce festival dédié aux nouvelles productions théâtrales tunisiennes.

Troupeau de Hamadi Mezzi (Prix de la meilleure mise en scène), Dîner de chiens de Youssef Mares d'après un texte de groupe (Prix du meilleur texte dramatique), Rohhab de Moayed Ghazouani (prix de la scénographie) sont parmi les primés.

Les prix de l'interprétation féminine et masculine ont été, décernés, respectivement, à Lobna Malika pour son rôle dans "J'ai rêvé de toi hier" mise en scène par Lobna Mlika et Brahim Jomaâ et à Yahia Faidi pour son rôle dans "Maintenant, tu es questionné" de Sami Jouini.

Synopsis de la pièce Autre Chose : " Man et Can sont deux personnages que le propriétaire du Magasin a oubliés à l'extérieur de la boutique. Ils n'ont d'autres choix que de la suivre dans sa dernière nuit avant son voyage. Dans ce périple nocturne, nous découvrons la ville la nuit et ses différents lieux. Et d'un espace à un autre, notre vision de la ville, du citoyen, de l'état du pays et de ses contradictions change et se transforme. Le voyage se termine par leur retour au magasin sans plus avoir envie d'en ressortir.."

Une enveloppe totale de 80 mille dinars a été consacrée aux six lauréats de cette première édition organisée avec le soutien de la Fondation Abdelwahab Ben Ayed (FABA).

Le grand prix est doté de 30.000 dinars alors que les autres prix sont d'une valeur de 10.000 dinars chacun.

Le jury était composé de Fatma Ben Saïden (actrice), Wafa Taboubi (metteuse en scène), Nizar Saïdi (metteur en scène), Hamdi Hmaïdi (académicien-chercheur) et Hatem Telili (critique).

La tenue de cette première édition des "Saisons de la création" a coïncidé avec la célébration du 40e anniversaire de la création du Théâtre national tunisien.

Voic le palmarès complet :

- Grand prix de la meilleure création théâtrale: Autre chose de Mohamed Kouas

- Prix de la meilleure mise en scène : Troupeau de Hamadi Mezzi

- Prix du meilleur texte dramatique : Dîner de chiens de Youssef Mares d'après un texte de groupe

- Prix de la scénographie : Rohhab de Moayed Ghazouani

- Prix de l'interprétation féminine : Lobna Malika pour son rôle dans J'ai rêvé de Toi Hier de Lobna Mlika et Brahim Jomaâ

- Prix de l'interprétation masculine : Yahia Faidi pour son rôle dans Maintenant, tu es questionné de Sami Jouini