Togo: Après audit, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) déclare fiable le fichier électoral

L'Organisation internationale de la francophonie (OIF) a rendu mercredi 15 novembre son audit sur fichier électoral après le recensement à la CENI (Commission électorale nationale indépendante). Le fichier électoral est donc jugé fiable pour OIF.

Selon l'ambassadeur Désiré Nyaruhirira, conseiller spécial politique et diplomatique de la secrétaire générale de la francophonie, tout est prêt pour les élections législatives et régionales. Il l'a dit au micro de notre correspondant à Lomé, Peter Dogbé.

« Les experts ont délivré des conclusions rassurantes sur la qualité du fichier électoral togolais, ceci en termes de fiabilité de l'opération de recensement des électeurs, de son caractère biométrique et de sa représentativité géographique et sociologique dans les 39 préfectures et cinq régions du pays.

Ainsi, 53,8 % de femmes (sont) inscrites contre 46,18 % pour les hommes. À travers ces chiffres, mesdames et messieurs, le Togo s'illustre comme un exemple d'inclusion et de participation politique des femmes. En somme, je peux dire, au nom des experts, que le fichier électoral togolais est suffisamment fiable pour permettre la tenue des prochaines élections régionales et législatives dans des conditions de confiance. »

Au Togo, la législature prend fin dans trois mois, mais aucune date n'a encore été fixée pour les élections législatives et régionales, qui devaient être organisées d'ici à la fin de l'année. Il y a quelques jours, le leader de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), Jean-Pierre Fabre, avait mis en cause le découpage de la carte électorale et demandé un redécoupage des circonscriptions.

À lire aussiTogo: l'absence de calendrier électoral inquiète l'opposition