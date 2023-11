Centrafrique: En Centrafrique, la Cour pénale spéciale débute officiellement son second mandat

Créée en 2018 afin d'enquêter, instruire et juger les violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commis sur le territoire de la République Centrafricaine depuis le 1er janvier 2003, cette cour hybride fait aujourd'hui l'objet de controverse. À l'aube de son second mandat, les victimes pensent que la CPS n'a pas pleinement rempli son rôle. Pourtant, la juridiction dresse un bilan satisfaisant en dépit de quelques difficultés.

La Cour pénale spéciale a été créée dans un contexte où l'impunité bat son plein en République centrafricaine. Cette cour hybride avait suscité de grands espoirs parmi les victimes qui avaient soif de la justice après des décennies crises. Cinq ans après sa création, Étienne Oumbam, l'une des victimes président de l'association des victimes unies de Centrafrique dresse un bilan mitigé.

« La CPS a certes tenu un procès soldé par la condamnation de trois de nos bourreaux, mais c'est insignifiant pour un mandat de cinq ans. Presque tous nos bourreaux sont dans la nature, certains sont là, ils ne sont même pas inquiétés. Les victimes ne sont pas encore convaincues du travail de cette cour ».

La CPS de son côté note un bilan satisfaisant avec 43 arrestations, un procès et 24 dossiers en instruction. Pour les cinq prochaines années, Gervais Opportini Bodangaï présente les perspectives. « En première position, c'est l'ouverture d'un deuxième procès. Cette ouverture de procès va se dérouler avant la fin de l'année 2023. Et je note encore qu'il y a plus de 40 mandats d'arrêt qui sont en cours d'exécution concernant des crimes graves commis sur le territoire de la République centrafricain. »

Pour ce second mandat, la CPS souhaite recruter d'autres magistrats et des conseillers juridiques pour renforcer son équipe. En terme de contribution, elle a reçu mardi dernier un financement de près de 3 milliards fcfa de la part des Etats-Unis.