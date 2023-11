Maroc: L'ONEE accélère la transformation digitale de ses activités opérationnelles

Casablanca — L'Office National de l'Électricité et de l'Eau potable (ONEE) a annoncé, mercredi, l'accélération de la transformation digitale de ses activités opérationnelles, à travers le lancement d'un nouveau projet axé sur l'optimisation de la performance opérationnelle de production et de transport de l'électricité.

Ce nouveau projet visant à renforcer l'écosystème digital de l'Office, qui a fait l'objet d'une réunion présidée par le directeur-général de l'ONEE, Abderrahim El Hafidi, est financé par un don octroyé dans le cadre de la coopération avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), en liaison avec le Secrétariat de l'Etat à l'Économie SECO en Suisse, indique l'ONEE dans un communiqué.

La transformation digitale figure parmi les projets phares lancés par l'ONEE dans le cadre de la mise en oeuvre de son modèle de développement intégré et multidimensionnel, affirme la même source, notant que, de par sa mission de service public hautement stratégique, l'ONEE a toujours fait appel à des outils digitaux adaptés aux contextes technologiques pour l'exercice de ses activités et garantir la continuité de service dans les meilleures conditions et au moindre coût.

A cet égard, l'ONEE a été l'un des premiers opérateurs à avoir introduit le digital pour la gestion de sa relation clientèle, à travers notamment la mise en place d'une véritable agence virtuelle de services. Le projet en cours de réalisation portant sur la mise en place d'un système de télé relève et de supervision en temps réel des consommations, témoigne également de l'intérêt porté par l'Office à l'automatisation de toute sa chaîne de valeur.

Le nouveau projet, qui s'inscrit dans cette dynamique est composé de trois missions principales consistant en l'évaluation de la maturité digitale de l'ONEE par un diagnostic complet et holistique de ses activités clés, l'élaboration d'une feuille de route digitale orientée vers les activités opérationnelles et l'opérationnalisation de la Digital Factory et cas d'usage prioritaires.

L'objectif global du projet, au-delà de l'élaboration d'une nouvelle vision stratégique digitale et son opérationnalisation prévue au cours du 1er semestre de l'année 2024, est de permettre le renforcement des performances opérationnelles et financières de l'ONEE.

Avec la concrétisation de ce projet, l'ONEE ambitionne de poursuivre les efforts déjà entrepris afin d'accélérer sa transformation digitale, de promouvoir la culture de l'innovation et de valoriser et renforcer les dispositifs des services fournis aussi bien au grand public qu'aux entreprises.

Cette réunion s'est déroulé en présence de la cheffe de mission adjointe et cheffe de la Coopération internationale à l'Ambassade de la Suisse au Maroc, Nathalie Marville Dosen, du directeur de la BERD au Maroc, Antoine Sallé de Chou, et des représentants du Cabinet de conseil international Mckinsey, sélectionné à l'issue d'un appel d'offres pour accompagner l'ONEE dans la réalisation de ce nouveau projet Digital.