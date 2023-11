Maroc: M. Mayara s'entretient avec le président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Parlement irlandais

Rabat — Les relations de coopération entre le Maroc et l'Irlande ont été au centre d'entretiens, mercredi à Rabat, entre le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara et le président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Parlement de la République d'Irlande, Charles Flanagan.

Au cours de cette entrevue, MM. Mayara et Flanagan ont passé en revue les aspects des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, fondées sur les valeurs communes et le respect mutuel, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

A cet égard, le président de la Chambre des conseillers s'est félicité de la qualité des relations politiques unissant les deux pays, mettant en avant l'engagement du Royaume à oeuvrer pour les hisser davantage dans divers domaines, en particulier dans les secteurs économique et commercial.

S'agissant de la question du Sahara marocain, M. Mayara a salué la position de l'Irlande soutenant les résolutions du Conseil de sécurité et une solution pacifique à ce conflit artificiel, ajoute la même source, notant qu'il a également informé la délégation irlandaise des différents volets du développement économique et social dans les provinces du Sud, contrairement à la situation désastreuse qu'endurent les séquestrés dans les camps de Tindouf, sur le sol algérien.

D'autre part, le président de la Chambre des conseillers a renouvelé ses remerciements à l'Irlande, gouvernement, parlement et peuple, pour leur soutien au Maroc suite au séisme d'Al Haouz.

Par la même occasion, M. Mayara a donné un aperçu de la composition et des prérogatives de la Chambre des conseillers, qui, a-t-il dit, accorde une attention particulière au développement des relations entre les institutions législatives du Maroc et de l'Irlande.

Il a, dans ce sillage, mis l'accent sur l'importance de la coopération parlementaire en tant que locomotive pour promouvoir la coopération bilatérale au service des questions d'intérêt commun.

De son côté, le président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Parlement de la République d'Irlande s'est réjoui de la solidité des relations politiques entre les deux pays amis, considérant que la décision de son pays de désigner, pour la première fois, un nouvel ambassadeur à Rabat il y a environ deux ans, "illustre sa volonté à renforcer la coopération maroco-irlandaise et la hisser davantage à un niveau meilleur".

M. Flanagan, ajoute le communiqué, a insisté sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de cette dynamique, formant le souhait que la visite prévue du président du Sénat irlandais au Maroc, permettra de baliser la voie à une coopération fructueuse entre les deux pays dans tous les domaines.

Par ailleurs, le responsable irlandais a considéré que le Maroc est la porte de l'Irlande vers le continent africain, soulignant qu'il a suivi avec intérêt le récent Discours Royal prononcé à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte. Il a, dans ce contexte, exprimé "la disposition de son pays à adhérer au partenariat annoncé entre le Maroc, et les rives méditerranéenne et atlantique".

Les deux parties ont convenu d'intensifier les visites entre les parlementaires des deux pays et de partager les points de vue au sujet de nombreuses questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt parlementaire commun, conclut le communiqué.