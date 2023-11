Afrique: CS Casablanca au 7e siècle !

Ampem Darkoa-SC Casablanca: 2-2 (2-3 TAB)

Buts : Comfort Yeboah 6e sur penalty, Esther Owusu 40e pour Ampem Darkoa, 28e Diana Amoako CSC et Aguessa Diarra 56 sur penalty

Le Sporting club Casablanca a remporté la seconde demi-finale de la Ligue des champions féminine de la Caf en venant à bout de l'Ampem Darkoa aux tirs au but 2-3, temps réglementaire 2 buts partout.Dans un stade Laurent Pokou de San Pedro bouillant, le club marocain du Sporting club Casablanca a renversé le champion ghanéen pour s'offrir sa première finale de la compétition dès sa première participation.

Dans ce match à rebondissements, la capitale NGuessan Nadège Koffi et ses camarades ont eu les ressources nécessaires pour revenir au score à deux reprises alors que les Ghanéennes semblaient sur la bonne voie pour s'offrir aussi la finale, la première également de leur jeune histoire.Menée à la pause 2-1, les joueuses de l'entraîneur El Qaïchouri Mehdi ont eu le sourire lorsque Aguesa Diarra a égalisé à la 56e minute sur penalty.

Dos à dos, les 30 minutes de prolongation, n'ont pas changé la donne.C'est donc à l'issue de la séance stressante des tirs au but (3-2) que le SC Casablanca a validé son billet pour la finale, après que la joueuse de l'Ampem Darkoa, Ophelia Amponsah a mis dans le décor le.cinquième tir de son équipe. Bruits de couloirs...Imane Abdelahad, meilleure joueuse du match"C'est ça le foot, le plus important, c'est la famille.

L'équipe a réussi à se rattraper après des tirs manqués et s'est qualifiée. On est heureuse. L'équipe a cru au principe de la remontada, on s'est rattrapé et s'est qualifié après avoir été mené au score dans le jeu et au penalty."El.Qaïchouri Mehdi, entraîneur SC Casablanca "Le maître mot, c'est l'émotion. Au terme d'un match où on a été mené deux fois, on revient au score et on se qualifie pour la finale à l'issue des tirs au but, c'est formidable.

On se heureux de participer à cette finale, on va essayer de profiter de l'instant et préparer la finale à partir de jeudi. C'est exceptionnel de voir un tel public pour un match de foot féminin, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont supporté. Je remercie le public ivoirien pour son soutien"Nana Joe Adarkwa, entraîneur Ampem.Darkoa"C'était un match très compliqué qui s'est joué aux pénalités, malheureusement, nous avons perdu et c'est très douloureux. C'est très douloureux de perdre, il faut remonter le moral des filles pour bien jouer ce match de classement. Là on devait compter sur les penalties et ce n'était pas évident, on devait profiter des opportunités et ne pas attendre cette séance qui ne nous a pas souri. Tout a bien fonctionné mais les penalties, c'est une issue incertaine".