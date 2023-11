Angola: L'OGE 2024 protège les revenus des familles et des travailleurs - Exécutif

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano, a souligné mercredi, à Luanda, que la proposition de Budget Général de l'État (OGE, sigle en portugais) pour 2024 accorde une attention particulière à la réduction des inégalités sociales et à la protection des revenus des familles et des travailleurs.

En lisant le message du Président de la République, à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'approbation générale du Budget Général de l'État 2024, le ministre d'État a indiqué que la proposition accorde au secteur social 20% de l'OGE 2024, dépassé seulement par le service de la dette.

Il a souligné, dans le cadre de la proposition à l'examen, l'amélioration des programmes d'assistance sociale pour les plus vulnérables, l'accès à la santé et à l'éducation, la lutte contre la malnutrition, ainsi que l'autonomisation économique des femmes.

Selon le message, malgré la nécessité d'augmenter les recettes fiscales et de réduire les dépenses, le barème des salaires à taxer a été augmenté, à hauteur de 100.000 kwanzas, outre l'augmentation de 5% des salaires des fonctionnaires.

Il a ajouté que, pour rendre les politiques sociales durables et construire une société plus équilibrée avec des opportunités pour tous, il sera nécessaire d'assurer une croissance plus robuste et durable de l'économie, en particulier dans le secteur non pétrolier.

Dans ce contexte, il a évoqué les mesures annoncées par l'Exécutif (le gouvernement) qui, tout au long de l'année 2024, influenceront le taux de croissance de l'économie nationale.

Parmi les mesures annoncées par l'Exécutif figurent l'achat obligatoire, par les entités publiques, de produits "made in Angola" (locaux) disponibles et la définition de prix minimaux garantis pour les biens essentiels produits dans le pays, qui prendront effet avec la campagne agricole 2023 -2024.

Le plan de promotion de la culture du riz en cours, permettrait la réduction progressivement des importations, a également été mis en relief, ainsi que la culture du café et du coton.

Dans le domaine de l'agriculture industrielle, entre autres mesures de relance, le ministre a mentionné la déduction, en termes de taxe industrielle, des coûts supportés par le secteur privé dans la construction d'infrastructures telles que des routes, des ponts, des mini-centrales hydroélectriques, des centrales électriques ou des canaux d'irrigation.

Concernant l'appui à l'entrepreneuriat privé et la facilité d'accès au crédit, en plus de la capitalisation de la Banque de développement d'Angola et du Fonds de développement agricole, Massano a annoncé la disponibilité de garanties souveraines d'une valeur de 330 milliards de kwanzas, pour soutenir les initiatives qui contribuent directement à la création d'emplois et à la résilience de l'économie.