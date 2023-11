Tunisie: Trois films tunisiens au Red Sea film Festival 2023

TUNIS/Tunisie — TUNIS,15 nov. (TAP, par Fatma Chroudi)- Le Cinéma Tunisien sera présent à la 3ème édition du Festival international du film de la Mer Rouge (Red Sea International Film Festival - RSIFF) placée sous le thème "Votre histoire, votre festival ». "Derrière les montagnes" de Mohamed Ben Attia, "Les Filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania et "A mon fils" de Dhafer El-Abidine qui sera également présent en tant qu'acteur principal dans un film égyptien, "Un nez et trois yeux", sont au programme.

Plus de 140 films sont au line-up de cette 3e édition du RSIFF prévue du 30 novembre au 9 décembre 2023, dans la ville de Djeddah (Arabie Saoudite).

"Derrière les montagnes" a été sélectionné dans la compétition internationale dédiée aux longs métrages et à laquelle sont en lice 17 films qui représentent la Jordanie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Palestine, les Emirats arabes Unis, l'Algérie, l'Inde, le Pakistan, l'Ouzbékistan, la Malaisie, l'Iran, la RD Congo et le Japon.

Le jury de la compétition internationale sera présidé par le légendaire cinéaste australien Baz Luhrmann. Cette section présente, en premières arabes, des films du monde entier et met en vedette des auteurs célèbres et des icônes du cinéma international.

"Behind The Mountains", titre en anglais "Oura El Jebel", titre en arabe) est un long métrage de fiction (98'). Il s'agit d'une coproduction entre la Tunisie (Nomadis Images), la Belgique, la France, l'Italie, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ce troisième long-métrage de Ben Attia, après "Inhebek Hedi" (2016) et "Weldi" (2018), a fait sa première mondiale à la 80ème Mostra de Venise (30 août-9 septembre 2023). Il a été sélectionné dans la section Orizzonti qui est une compétition internationale.

Parmi les principaux acteurs au casting de cette fiction, Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi et Wissem Belgharek. Synopsis: "Après avoir passé quatre ans en prison, Rafik n'a qu'un seul plan, emmener son fils derrière les montagnes et lui montrer sa découverte étonnante".

"Coulisses" réalisé par la Tunisienne Afef Ben Mahmoud et le Marocain Khalil Benkirane représentera le Maroc. Cette fiction est une coproduction entre le Maroc, la Tunisie, la Belgique, la France, le Qatar, la Norvège et l'Arabie Saoudite.

L'acteur tunisien Dhafer El Abidine est à l'affiche d'un film égyptien « Un nez et trois yeux » réalisé par Amir Ramses qui fera sa première au Red Sea Film Festival, dans la compétition "Arab Spectacular". Ce film adapté du roman éponyme d'Ihssan Abdoulkoudos est une comédie romantique coproduite, en 2023, entre l'Egypte et les Emirats Arabes Unis.

Cette nouvelle adaptation du roman d'Ihssan Abdoulkoudos à laquelle participent d'autres célébrités du cinéma arabe dont Saba Mubarak, Salma Abu Deif et Amina Khalil, nous transporte dans le monde d'un homme déchiré entre trois femmes. Hashem, un éminent chirurgien plasticien à la fin de la quarantaine, cherche Aliaa la psychiatre et tente de lui expliquer la lutte dans laquelle il se trouve après s'être impliqué avec une jeune fille, et son histoire déclenche un flashback où nous voyons comment Hashem a rencontré Rehab ou Ruba et comment leur relation s'est développée.

Dhafer El-Abidine sera également présent en tant que réalisateur avec "To My Son " (A mon fils), une production entre l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes Unis qui sera présentée en première mondiale, dans la section "Projections spéciales" avec un autre film français, "Jeanne du Barry" de Maiwenn. L'acteur américain Johnny Depp est à l'affiche de cette coproduction franco-saoudienne, une romance historique qui a fait sa première mondiale au Festival de Cannes.

Tout comme pour son premier film, Ghodawa (2022), Dhafer Labidine est à la fois réalisateur, acteur, coscénariste et co-producteur. Il est à l'affiche de cette fiction avec un casting composé d'Ibrahim Alhasawi, Adam Zahr, Summer Shesha, Ida Alkusay, Khairia Nazmi, Adam Abu Sakha, Sarah Al Yafei et Emilia Fox.

A Mon Fils (112') raconte l'histoire de Fayçal, un citoyen britannique d'origine saoudienne vivant à Londres avec son fils de sept ans, Adam. Des années après la mort de sa femme, Angela, il décide soudainement de quitter le Royaume-Uni et de rentrer à son pays natal. Son retour après douze ans d'absence, va changer sa famille pour toujours...

Le long-métrage "Les Filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania a été sélectionné dans la section "Arab Spectacular" qui présente une sélection de 12 films, commerciaux et indépendants, témoignant de la vitalité du cinéma arabe. Ce film, présélectionné pour représenter la Tunisie à la course aux Oscars 2024, est une coproduction entre la Tunisie (Cinetelefilms prod), la France, l'Arabie Saoudite et l'Allemagne.

Après sa première mondiale à la 76e édition du Festival de Cannes organisée du 16 au 27 mai 2023 où il a été présenté en compétition officielle et remporté 4 prix parallèles, "Les filles d'Olfa" est sorti dans les salles françaises début juillet et dans les salles tunisiennes le 20 septembre dernier.

Ce cinquième long métrage de Ben Hania est un docu-fiction (110') dont elle est également la scénariste et la monteuse. Dans une musique de film d'Amine Bouhafa, "Les filles d'Olfa" réunit un casting composé de Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, Hind Sabri, Nour Karoui, Ichraq Matar et Majd Mastoura.

La Vie d'Olfa, Tunisienne et mère de quatre filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque dans ce docu-fiction, des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l'histoire d'Olfa et ses filles. Un voyage intime fait d'espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.

« Red Path » de Lotfi Achour, une coproduction entre la Tunisie, la France, la Belgique et la Pologne est parmi 6 films arabes et africains dans la section des films en développement qui seront présentés au Red Sea Souk prévu du 2 au 5 décembre, parallèlement au Festival.

Les films dans les sections compétitives du Festival international du film de la Mer Rouge concourent pour les Yusr Awards, en plus d'autres prix attribués par les partenaires du festival.