Congo-Kinshasa: L'Union sacrée et le FCC divisés sur le discours de Félix Tshisekedi devant le congrès

Les parlementaires de l'Union sacrée pour la nation (USN) et ceux du Front Commun pour le Congo (FCC) n'ont pas partagé, mardi 14 novembre, le même avis sur le discours du chef de l'Etat devant les deux chambres du Parlement, réunies en congrès.

A Radio Okapi, le président de la Commission socioculturelle de l'Assemblée nationale, León Mondole, cadre de la famille politique du chef de l'Etat, a jugé positif le bilan de 5 dernières années de gouvernance de la RDC.

Il a cité entre autres, la matérialisation de la gratuite de l'enseignement de base parmi les réalisations positives du quinquennat de Félix Tshisekedi.

« Deux aspects m'ont préoccupé dans son adresse. Le premier, c'est l'homme. Un Tshisekedi habile, très courageux et maitrisant tous les problèmes de son peuple et déterminé à les résoudre en dépit des difficultés et des conjonctures. Deuxième, est le travail abattu durant son quinquennat. Un travail exceptionnellement positif et promoteur pour le développement du grand Congo qui, durant de longues périodes, est tombé à terre et criblé par la pauvreté rampante. Des perspectives qui donnent de l'espoir à des communautés et au peuple congolais », a souligné León Mondole.

Hormis l'éducation, ce député Tshisekediste asalué la mise en place du système couverture santé universelle qui protège les citoyens.

En réaction, le député national Willy Bolio du FCC estime que le discours du président de la République mérite vraiment un démenti sur plusieurs points.

Pour lui, le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi a dressé un état de lieu imaginaire qui ne reflète nullement la réalité de la vie quotidienne du Congolais.

A titre d'exemple, le chef de l'Etat a parlé de plus de 400 000 francs congolais de salaire des enseignants alors que ces derniers touchent encore moins de 300 000 francs congolais, a-t-il précisé.