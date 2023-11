Tunisie: Clôture du programme Seeds for the Future - Quand l'éducation sème les graines de l'innovation

Au carrefour de l'éducation, de la technologie et de l'innovation, la clôture du programme Seeds for the Future a résonné comme une symphonie d'espoir et de possibilités pour la jeunesse tunisienne.

Cette cérémonie a marqué bien plus qu'une fin ; elle a signalé le début d'une ère où les graines plantées aujourd'hui fleuriront en solutions novatrices demain.

Seeds for the future, une initiative mondiale de Responsabilité sociale d'entreprise (RSE) lancée par le géant technologique Huawei en 2008, a jeté des bases solides pour la croissance des talents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC).

La cérémonie de clôture de ce programme, tenue lundi soir à Tunis, était l'occasion pour mettre en lumière l'impact significatif sur l'écosystème éducatif et la coopération internationale, d'une part, et cristalliser l'importance de former une génération prête à relever les défis numériques, d'autre part.

Un héritage technologique

Dans une déclaration accordée aux médias, Adnane Ben Halima, vice-président en charge des relations publiques pour la région méditerranéenne de Huawei Northern Africa, a indiqué que cet événement annonce la clôture de deux programmes emblématiques, Seeds for the Future et ICT Academy.

%

Seeds for the Future, à sa neuvième édition depuis son lancement en 2015 sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est un programme conçu pour sélectionner l'élite des étudiants ingénieurs tunisiens. Bien que les contraintes sanitaires aient déplacé les stages d'initiation de la Chine à la Tunisie ces dernières années, le contenu de ces stages reste d'une richesse exceptionnelle.

Les étudiants ont été immergés dans les dernières technologies, telles que la 5G, le cloud et l'intelligence artificielle.

"Plus qu'une simple exploration technologique, Seeds for the future offre également une initiation à la culture d'entreprise et à la culture chinoise, offrant ainsi aux étudiants une expérience complète et globale", a-t-il indiqué.

Ben Halima a souligné aussi que le programme va au-delà de la transmission de compétences techniques en favorisant la coopération entre les étudiants, le travail d'équipe, et l'amélioration des soft skills.

Les équipes gagnantes ont même la possibilité de participer à des compétitions internationales, renforçant ainsi le caractère mondial de ce programme novateur.

S'agissant de la seconde partie de la cérémonie, elle a été consacrée à la remise des prix du programme ICT Academy, lancé en Tunisie il y a quelques années.

Ce dernier vise à former les professeurs qui introduisent des technologies nouvelles dans leurs cursus universitaires, créant ainsi un écosystème propice à la diffusion des connaissances.

Les récompenses ont été attribuées non seulement aux étudiants, mais également aux professeurs et aux directeurs d'université, soulignant ainsi l'importance de la collaboration dans cet écosystème éducatif.

" ICT Academy a comme objectif de former et de certifier un nombre croissant de personnes. À ce jour, plus de 7.000 étudiants ont été formés, et Huawei aspire à atteindre un nombre impressionnant de 15.000 étudiants formés à l'avenir", a-t-il précisé, tout en soulignant l'engagement continu de Huawei envers la Tunisie, décrivant ces initiatives comme des contributions significatives à la dynamisation de l'écosystème éducatif du pays.

"Ces programmes illustrent la façon dont Huawei s'inscrit dans la promotion de l'éthique et la création d'une base solide pour l'avenir technologique de la Tunisie".

Une collaboration innovante pour l'avenir de l'enseignement supérieur

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a exprimé sa gratitude envers Huawei pour avoir offert des opportunités enrichissantes aux écoles d'ingénieurs et aux étudiants tunisiens, soulignant que cette collaboration va au-delà de simples déclarations, constituant une promesse concrète de créer un environnement propice au développement des compétences.

Le ministre a souligné aussi l'importance stratégique de l'économie du savoir dans le contexte des transformations profondes du système économique mondial.

Il a affirmé que le gouvernement accorde la plus haute priorité à l'innovation, comme en témoigne le plan de développement national 2023-2025.

Il a également salué les participants du programme Seeds for the future, soulignant leur représentation exceptionnelle de la jeunesse tunisienne dans le domaine des TIC, encourageant les étudiants à tirer profit de la pandémie du Covid-19 comme une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences.

En outre, Boukthir a partagé les ambitions de coopération internationale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exprimant sa satisfaction quant à la collaboration avec la Chine et manifestant le désir d'élargir cette coopération à travers des forums internationaux et des projets de recherche communs.

Le ministre a aussi souligné l'importance de la transformation digitale en Tunisie et a évoqué deux projets structurants dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à savoir le cloud sectoriel et le système d'information intégré visant à assurer le stockage et le traitement des données et améliorer la qualité des prestations fournies par tous les intervenants au ministère.

En guise de conclusion, il a exprimé sa confiance dans la capacité de la Tunisie à devenir un leader dans ce domaine, soulignant les compétences et les ressources disponibles dans le pays.

Terry He applaudit les jeunes ingénieurs

Prenant ensuite la parole, Terry He, président de Huawei Northern Africa, a adressé ses félicitations aux 22 étudiants, de jeunes ingénieurs provenant de différentes universités à travers le pays.

Il a souligné le virage inéluctable vers le numérique dans tous les aspects de la vie quotidienne, tout en mettant en lumière les secteurs clés de la digitalisation, tels que l'industrie 4.0, les Smart Cities..., et notant que ces domaines sont les acteurs clés de la compétition industrielle mondiale.

Le président de Huawei Northern Africa a rappelé également le rôle précurseur de la Tunisie dans le domaine des technologies, notamment en lançant des projets 3D et 4D dans la région et en introduisant les technologies 4D dans l'automatisation industrielle.

En se tournant vers l'avenir, il a souligné la nécessité de maintenir le leadership de la Tunisie dans le secteur numérique, proposant trois domaines de concentration : l'infrastructure, la politique et l'intelligence.

Il a ajouté que les efforts menés par les différentes parties impliquées dans ce programme contribueront au renforcement du potentiel de la Tunisie dans l'économie numérique, bénéficiant ainsi à la société et à ses citoyens.

Un appel à l'avancée technologique commune

De son côté, l'ambassadeur de Chine à Tunis, Li Wan, a souligné le parcours remarquable de neuf années d'évolution du programme en Tunisie, bénéficiant à plus de 100 étudiants tunisiens.

Il a aussi exprimé son engagement ferme à renforcer la coopération bilatérale, particulièrement dans les domaines des sciences et des technologies, et a souligné l'importance de soutenir les initiatives de la Tunisie en matière de technologie numérique et de communication.

Li Wan a mis en avant la volonté de la Chine à collaborer étroitement, encourageant activement toutes les initiatives visant à renforcer les liens technologiques et scientifiques entre les deux nations.

Cette coopération, selon lui, est perçue comme un moyen puissant d'atteindre des objectifs mutuels et de catalyser le développement dans les domaines numériques et des communications pour le bénéfice des deux pays.

Dans le même sillage, il a appelé davantage d'entreprises chinoises à participer à cette collaboration et a affirmé que cette collaboration servira de moteur pour le développement des talents numériques, de l'innovation et de la technologie, contribuant ainsi à relever les défis mondiaux, tels que le changement climatique et la gouvernance de l'intelligence artificielle, marquant une nouvelle étape de développement de qualité bénéfique pour les peuples des deux pays.