Afrique Centrale: Sud-Kivu - Au moins 259 décès dus au diabète, dénombrés depuis janvier dernier

La province du Sud-Kivu a enregistré, depuis janvier dernier, au moins 250 décès dus au diabète sur environ 15 000 cas recensés.

Le coordonnateur du Programme de lutte contre les maladies non transmissibles dont le diabète, Dr Landry Mugisho a publié ces statistiques, mardi 14 novembre, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, à Bukavu (Sud-Kivu).

Il a regretté que la majorité de patients dus au diabète préfèrent recourir aux tradipraticiens pour se faire soigner :

« La situation n'est pas admissible. Les cas augmentent au jour le jour. Nous avons récolté de nouveaux patients au cours de l'année en cours. Et cela seulement pour les patients qui sont arrivés dans nos structures de santé. Sinon les patients qui sont dans la communauté et qui s'ignorent sont plus nombreux que ceux qui sont dans les structures de santé ».

Selon Dr Landry Mugisho, dans la communauté, les malades se laissent tromper par des tradipraticiens.

Il a indiqué que cette pratique constitue un défi à relever dans la province du Sud-Kivu.

« Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent guérisseur ou soignent de diabète pour tromper les gens arguant qu'ils peuvent le guérir totalement. Ce qui n'est pas possible, par ce que jusqu'à présent le diabète on le traite pour stabiliser et réguler la glycémie dans le sang et ainsi l'état de santé du patient peut s'améliorer, mais on ne peut pas tromper un diabétique qu'on va le guérir tout de suite, non ça n'existe pas, ce qui se fait chez les tradipraticiens, c'est ça le défi auquel nous sommes butés », a déploré Dr Landry Mugisho.