Tunisie/São Tomé and Príncipe: Eliminatoires Coupe du monde | 1ère journée - Demain 20h00 à Radès - Tunisie-Sao Tomé-Et-Principe - Haythem Jouini sera présent !

Victime d'une blessure musculaire contractée vendredi dernier lors d'une séance d'entraînement en club, Haythem Jouini, qui a raté le match de championnat contre l'USBG, s'est rétabli et a même participé à la séance d'entraînement de mardi.

Bien que l'effectif fût au grand complet au lieu de retraite de la sélection, ils n'ont pas tous participé à la séance d'entraînement de mardi. Blessé, Elyès Achouri ne s'est pas entraîné avec ses camarades.

Quant à Mohamed Ali Ben Romdhane, il a été ménagé par le staff technique national.

Victime d'une blessure musculaire contractée vendredi dernier lors d'une séance d'entraînement en club, Haythem Jouini, qui a raté le match du championnat contre l'USBG, a repris depuis la séance d'entraînement du mardi : «Haythem Jouini, qui n'a pas participé au dernier match de son équipe en championnat, a souffert d'une légère blessure et s'en est complètement rétabli.

Il a, d'ailleurs, participé à la séance d'entraînement de mardi et sera opérationnel en prévision des deux prochains matchs contre Sao Tomé-Et-Principe et le Malawi», a fait savoir le médecin de l'équipe nationale, Dr Souheil Chemli.

Achouri ménagé

Le médecin de l'équipe nationale s'est expliqué également sur les cas d'Elyès Achouri et Naïm Sliti : «Elyès Achouri souffre de fatigue, après trois grands matches disputés avec son club. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon médical, le surmenage, qui peut, d'ailleurs, conduire à des blessures. En concertation avec son club, il est venu quand-même au stage et nous lui avons fait les examens nécessaires. Pour éviter une éventuelle blessure, ce qui le ferait s'absenter en club et lors de la prochaine CAN, nous avons décidé de le faire bénéficier du repos nécessaire par mesure préventive. Quant à Naïm Sliti, il a ressenti des douleurs au muscle tibial postérieur, mais sans réel danger, et sera opérationnel pour les deux matches contre Sao Tomé-Et-Principe et le Malawi».

%

Forfait de Ben Romdhane

Si tout va bien pour Haythem Jouini et Naïm Sliti, on ne peut pas dire autant en ce qui concerne Mohamed Ali Ben Romdhane : «Il n'a pas terminé le dernier match avec son club et a quitté le terrain au bout de 45 minutes de jeu.

Ben Romdhane souffre d'une douleur au muscle tibial postérieur.

Sa blessure, confirmée par le diagnostic médical, nécessite un suivi et des soins.

En concertation avec son club, il poursuivra les soins nécessaires avec nous et devra être opérationnel pour la CAN», a fait savoir Dr Chemli.

Ceci dit, sur les 26 joueurs convoqués par Jalel Kadri pour les deux matches comptant pour la 1ère et 2ème journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Achouri et Ben Romdhane manqueront donc à l'appel, mais seront opérationnels en prévision de la CAN de Côte d'Ivoire.

L'absence de ces deux joueurs ne devra pas influer sur le rendement de leurs camarades déterminés à réussir l'entame des qualifications du Mondial 2026, à commencer par la première sortie de demain soir conte le Sao Tomé-Et-Principe à partir de 20h00 sur la pelouse de l'Olympique de Radès.

«Notre objectif est de réussir nos débuts aux qualifications pour la Coupe du monde et de nous assurer le leadership de notre groupe», a confié aux médias l'entraîneur national adjoint, Ali Boumnijel.