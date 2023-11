Congo-Brazzaville: Carrousel de la mode - La 10e édition se tient en décembre

Le festival international de la mode aura lieu du 7 au 10 décembre à Pointe-Noire, a déclaré Pascaline Kabré, promotrice de l'évènement lors de la conférence de presse animée le 14 novembre à Pointe-Noire.

En dix ans d'existence, le Carrousel de la mode a acquis une expérience faisant de lui le rendez-vous incontournable de la mode au Congo et en Afrique. Près de treize pays prendront part à l'évènement (Cameroun, Gabon, Tchad, Burkina Faso, France, Guadeloupe, Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana, RCA, Congo) qui sera organisé sur le thème « Réussir dans la mode, les nouveaux outils du succès ». « Les jeunes créateurs et mannequins veulent tout de suite arriver au sommet sans y mettre cependant les moyens pour y arriver. C'est pour cette raison que, lors du festival, les échanges avec les stylistes chevronnés vont permettre à ces jeunes de s'approprier les outils de la réussite et d'en faire usage le cas échéant », a dit Pascaline Kabré.

Le Carrousel de la mode a pour but de regrouper les acteurs de la mode autour d'un même combat, à savoir faire la promotion des créateurs émergents et valoriser le textile africain, a-t-elle ajouté. « On doit consommer ce que nous produisons pour que nos économies puissent aller de l'avant. C'est pourquoi nous demandons aux créateurs de nous proposer des collections en raphia, en coco donda, en kinté, en pagne tissé... », a-t-elle souligné. L'attraction de cette dixième édition sera sans nul doute la présence de Pathé'o, le grand styliste international, parrain de l'évènement avec Mme Ngoungou Ngoma Innocent Lona, présidente de la coopérative agricole du Congo, a fait savoir Pascaline Kabré.

Au programme de cette dixième édition figurent trois soirées. L'ouverture le 7 décembre avec le concours des jeunes talents, le lendemain a lieu le défilé des top models présents l'année dernière que le comité d'organisation a voulu revoir pour évaluer le chemin parcouru un an après. Les deux soirées auront lieu à la villa Antonetti. La grande soirée du défilé international interviendra le 9 décembre au bord de la mer. Des expositions-ventes se dérouleront en marge de l'évènement à l'hôtel Elaïs. Signalons que de nombreux prix seront offerts aux lauréats sans oublier les bons de formation en Côte d'Ivoire et au Bénin, a rassuré le comité d'organisation.