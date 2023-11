Congo-Brazzaville: La population sensibilisée au diabète

Une matinée scientifique de sensibilisation au diabète a été organisée, le 14 novembre, à l'hôpital général de Loandjili, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète.

Sensibiliser la population et les agents de santé aux aspects épidémiologiques, diabétiques et thérapeutiques du diabète ainsi que ses complications, tel a été l'objectif de cette journée organisée sur le thème « L'accès aux soins du diabète ».

Cette activité a réuni les professionnels médicaux et non médicaux, l'hôpital général de Loandjili par le biais de sa direction des affaires médicales, le service des maladies métaboliques et endocriniennes et les districts sanitaires de Loandjili et Mongo Mpoukou. Ainsi, les exposés ont été axés tour à tour sur la prévention et l'information sur le diabète et la qualité de la prise en charge. « Des exposés et échanges qui vont contribuer de façon significative à l'amélioration des connaissances et des compétences des acteurs des soins dans la prise en charge du diabète », a dit Sidonie Plaza, directrice générale de l'hôpital général de Loandjili, qui a exposé sur la qualité et la gestion de risques liés aux soins.

A l'issue des deux sessions qui ont meublé la matinée scientifique, les participants ont reconnu que le diabète est une pathologie grave de par ses complications qui peuvent être neurologiques et cardiaques posant ainsi un reel problème de santé publique. Toutes ces complications peuvent trouver de solutions, selon les orateurs, par le moyen des exercices physiques réguliers tels le sport, les traitements médicaux et la prise en charge des malades.

%

Signalons que le diabète est une maladie chronique non transmissible. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 24 millions d'adultes vivent avec cette maladie en Afrique. Au Congo, la prévalence du diabète est de 7 %.

Des séances de dépistages gratuits du diabète seront organisées le 18 novembre à l'hôpital général de Loandjili, au CSI de Mongo-Mpoukou et au CSI Mbota Etraba dans le cadre de la prévention et de la riposte à cette pathologie.