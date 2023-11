Sénégal: Candidate à la candidature pour la présidentielle 2024 - Anta Babacar Ngom et le mouvement «ARC» investit la Casamance

C'est parce que «nous aimons le Sénégal que nous nous sommes lancés dans cette présidentielle 2024, avec notre mouvement, Alternative pour la relève citoyenne (ARC)».

C'est par ces mots que la présidente de l'ARC, Anta Babacar Ngom, s'est adressée au roi d'Oussouye, hôte de la délégation de ce mouvement. La candidate à la présidentielle 2024 qui a investi la Casamance estime que la seule prière qui vaille reste la paix en Casamance. «Si la Casamance n'a pas de paix, personne ne peut imaginer le développement de cette belle région. Cette paix en Casamance reste notre première priorité», a laissé entendre la candidate à la présidentielle 2024 qui compte mettre le curseur sur le développement industriel de la Casamance. Une région aux potentialités agricole, touristique énormes, a-t-elle constaté.

La présidente d'ARC préconise aussi de mettre l'accent sur la prévention des violences basées sur le genre. Aussi la présidente du mouvement ARC s'engage-t-elle à créer une maison des femmes et des enfants où ils pourront trouver de l'aide, un hébergement d'urgence, mais aussi une assistance juridique et sociale en cas de violences ou menaces. Des propos de la présidente d'ARC qui ont eu un échos favorable chez les populations et plus particulièrement au sein de la cour royale où le roi d'Oussouye, en tant que gardien de la tradition, a d'abord vivement remercié Madame Anta Babacar pour sa marque de considération, avant de lancer un appel à la sérénité pour un climat propice à un débat politique constructif, encourageant les protagonistes à oeuvrer pour le bien commun.

Le roi d'Oussouye a saisi l'occasion pour dénoncer fermement les propos déplacés et les violences des acteurs politiques. «En tant que gardien de la tradition et de l'unité, je vous invite, chers acteurs politiques, à faire preuve de sagesse. La violence et les paroles offensantes ne contribuent en rien à l'avancement de notre société», a martelé le roi d'Oussouye qui a formulé des prières à l'endroit de la candidate du Mouvement ARC, visiblement satisfaite de ce périple chez l'autorité coutumière hier.