Sénégal: Lutte-combat du dimanche 19 novembre 2023 - Siteu et Lac 2 lancent les derniers défis

Après les déclarations enflammées lors de leurs premiers face à face, Lac 2 et Siteu ont lancé les derniers défis pour le combat qui les opposera ce dimanche 19 novembre à l'arène nationale.

Galvanisé par ses supporters, qui ont sonné mardi la grande mobilisation au cours de l'Open de Presse, Siteu, sans ambages, le phénoménal lutteur de Diamaguène, a lancé la première salve en tirant sur son adversaire en le taxant de poltron. Plus décontracté, Lac de Guiers 2 a opté hier, mercredi pour un point de presse, pour rappeler ses intentions.

Siteu : « je ne reculerai pas d'un mètre devant Lac 2 »

Siteu de l'écurie Lansar n'a pas pris de gants dans les derniers défis qu'il a lancé ce mardi lors de son open de press qui va précéder son combat du 19 novembre prochain contre Lac 2. Galvanisé et gonflé à bloc par une foule de supporters, le lutteur qu'on surnomme le Tarkinda a encore saisi l'occasion pour lancer des piques à Lac2.

Un adversaire qu'il n'a pas encore hésiter de taxer de «Poltron» tout en rassurant ses fans sur sa préparation. « Je salue tous mes supporters et je salue aussi mon marabout. Ce combat est pour mes supporters car je suis prêt à tout pour eux. Je leur dis donc de venir en masse au stade avec leurs plus belles tenues pour assister au combat », a-t-il lancé, avant d'ajouter : « J'ai du respect pour Lac 2, c'est un champion. Mais, je ne reculerai pas d'un mètre devant lui. Zarco est plus coriace que lui et je l'ai battu.

J'ai aussi affronté d'autres grands lutteurs de l'arène. Il a dit qu'il va m'attaquer, J'espère qu'il le fera. Dans tous ses combats, il n'a jamais attaqué personne», confie le lutteur de Diamaguene. «Pour vous les journalistes je vous envoie dire à Lac de Guiers qu'il ne s'appelle plus comme ça et que désormais il s'appelle «Ragal Guerre » (littéralement avoir peur de la guerre) », a déclaré Siteu. Je n'ai pas peur de ce que je fais. Dimanche, j'aurai en face de moi, un poltron. Lac 2 n'est pas courageux».

Lac de Guiers 2 : «J'ai lutté avec des adversaires plus coriaces que Siteu»

En lieu et place de l'habituel open de presse, Lac de Guiers 2 a opté pour un point de presse. Entouré de ses quelques supporters et de son encadrement dont Mamadou Aly Ndiaye, ancien champion du monde de Karaté, le «Puncheur du Walo» a répondu aux questions concernant son combat de ce dimanche. «C'est le point de presse qui me convient. J'ai livré beaucoup de combats dans ma carrière et ce n'est pas Siteu qui va m'ébranler.

Entre adversaires, chacun peut envoyer des piques. Je ne le prends pas trop au sérieux. Une fois dans l'enceinte de l'arène, je garderai la même sérénité. Parce que je suis plus concentré et sérieux », campe le lutteur de Guédiawaye flanqué du maillot de Guédiawaye football club. Histoire de faire un gros clin d'oeil à ses supporters.

«En portant ce maillot jaune, je veux démontrer mon appartenance et mon attachement à la ville de Guédiawaye », confie-t-il. Interpellé sur ses intentions et sa stratégie face à Siteu, Lac de Guiers 2 avance, «même si j'opte pour l'attaque, je ne le ferai pas n'importe comment. Cette attaque sera mûrie. Siteu fait partie de la 3ème génération des lutteurs que j'ai eu à affronter. J'ai lutté avec des adversaires plus coriaces que Siteu. Il ne peut donc pas m'impressionner », a-t-il soutenu.