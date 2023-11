Maroc: Le président du RNI s'entretient avec le chef du Parti populaire européen

Rabat — Le Président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, s'est entretenu, mercredi par visioconférence, avec le chef du Parti populaire européen (PPE), Manfred Weber.

Cet échange "riche" et "fructueux" a été l'occasion de souligner le partenariat stratégique fort entre le Maroc et l'Union Européenne, basé sur un dialogue politique régulier et diversifié, des relations économiques structurées, ainsi que sur un ensemble d'accords et de programmes de coopération couvrant plusieurs domaines, indique un communiqué du RNI.

Les entretiens ont également porté sur les moyens d'insuffler une dynamique encore plus forte aux relations avec les partis européens membres du PPE afin de raffermir les relations d'amitié et de coopération entre le Maroc et les composantes du parlement européen, précise la même source.

Passant en revue un ensemble de programmes de coopération stratégique existants entre le Maroc et l'Union européenne, M. Akhannouch a salué le "partenariat exemplaire entre le RNI et le PPE, comme l'illustre le succès des programmes de coopération entre les deux partis".

Il a, en outre, appelé à continuer à consacrer ce cadre de partenariat favorable sur le plan politique, pour consolider le climat de confiance entre le Maroc et l'UE sur tous les plans.

De son côté, M. Weber a exprimé, sa considération pour le processus de développement stratégique engagé par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI notamment sur le plan socio-économique, réaffirmant la volonté de son parti de voir évoluer les relations excellentes entre le Maroc et l'Union européenne, et renforcer sa dynamique.

Les deux parties ont enfin échangé sur plusieurs questions régionales et internationales, notamment la situation au Moyen-Orient, souligne la même source.

Ont pris part à cette rencontre, le membre du bureau politique du RNI, Mohamed Auajar, et le Porte-parole du groupe PPE au parlement européen sur le Voisinage méridional, Andrey Kovatchev.