Ile Maurice: Rendez-vous en janvier pour une grande première

Le groupe hôtelier Sunlife lance la première édition de la Sugar Beach International Croquet Cup (SBICC) à Maurice. La compétition se déroulera du 25 au 27 janvier 2024 sur la pelouse devant le manoir du Sugar Beach. Le lancement officiel est prévu le mercredi 24 janvier avec des invités de marques.

Le croquet se joue individuellement ou par équipe, de 2 à 8 joueurs. Le but est de faire parcourir la boule en bois, le plus rapidement possible, en la faisant avancer par un maillet. La boule doit suivre un parcours précis, délimité par des arceaux, sous lesquels la boule doit passer. Pour ceux qui découvrent ce sport, cet événement présente une occasion d'apprendre l'art du croquet.

Approuvée par la prestigieuse association sud-africaine de croquet, la Sugar Beach International Croquet Cup 2024 promet trois jours inoubliables de croquet, de camaraderie et d'expériences passionnantes. Les joueurs inscrits auront l'opportunité d'affronter les meilleurs joueurs de croquet du monde comme l'actuel numéro 1 mondial Robert Fletcher. D'autres joueurs feront aussi le déplacement à Maurice dont Jenny Clarke et Guy Scurfield. Il est à noter que ce tournoi sera mis à jour en direct sur « Croquet Scores », les matchs contribuant ainsi au classement général.

L'un des points forts de ce tournoi est que le vainqueur du tournoi en simple sera invité à défendre son titre lors de la prochaine édition du Sugar Beach International Croquet Cup 2025 avec hébergement dans un hôtel Sunlife et vols inclus.

Pour l'inscription et les détails de l'évènement, visitez le site https://www. sugarbeachmauritius. com/sugar-beach-international-croquet-cup-2024/.

