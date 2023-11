Ile Maurice: St Andrews Open - L'Anglo-Mauricien Aaron Mohun l'emporte chez les garçons

Présent l'an dernier lors du MCB Indian Ocean Open qui avait eu lieu au Heritage Golf Club, l'Anglo-Mauricien Aaron Mohun a fait forte impression sur le St Andrews Open en août dernier.

Le jeune golfeur junior a soulevé la Merchants' Cup grâce à cette victoire dans ce tournoi international majeur qui avait eu lieu sur l'Old Course de St Andrews Golf Course en Ecosse. Plus d'une centaine de jeunes golfeurs avaient fait le déplacement à St Andrews pour l'Open des garçons et des filles juniors. Aaron Mohun, 16 ans, a réussi à remporter la Merchants' Cup en étant sacré vainqueur au scratch de l'Open de St Andrews chez les garçons.

Le joueur de Delamere Forest s'est qualifié avec un sur le par 71, le classant à la 17e place sur 32 joueurs qualifiés. En demi-finales, Aaron a affronté le joueur local Ewen Farquar sur l'Old Course et après un match très serré, l'Anglo-Mauricien a réussi à atteindre le par au premier trou supplémentaire. Ewen se retrouva incapable de monter et de descendre pour le par. Les deux joueurs avaient réalisé d'excellents putts au 18e pour un birdie, portant le match au 19e trou.

En finale face à Buster O'Callaghan de Walton Heath, Aaron a laissé filer deux points à trois reprises avant de revenir au score pour s'imposer au 18e avec un par quatre. «J'étais derrière pendant tout le match de la finale mais avec un golf régulier, j'ai réussi à garder mon calme et à gagner le match ainsi que le championnat au 18e devant une grande foule», a expliqué le lycéen de Queens Park qui a commencé à étudier pour son baccalauréat en septembre.

Avant cela, Aaron avait terminé troisième chez les garçons en juillet dernier sur les 36 trous du championnat Cheshire à Delamere. Il fait partie des équipes du Cheshire Men's, du Cheshire U18 et de l'England Golf Regional U18. Selon le classement européen de golf, il est actuellement 8e en Angleterre dans la catégorie U16.