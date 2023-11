Ile Maurice: La correction des 12 129 questionnaires du PSAC a démarré

La correction des examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) a débuté lundi après la phase d'échantillonnage de la semaine dernière. Cette étape, qui se déroulera sur une période de 15 jours, fait suite aux examens tenus du 26 au 31 octobre. Les 12 129 questionnaires des candidats du PSAC sont actuellement entre les mains des correcteurs.

Conformément aux procédures en place, le Mauritius Examinations Syndicate (MES) a réalisé un exercice de «sampling» après les examens. L'objectif est de détecter d'éventuelles difficultés dans les différents papiers afin de comprendre les tendances des réponses. En cas de problèmes identifiés, des décisions appropriées seront prises et des ajustements seront effectués lors de la correction. Plus de 2 000 personnes seront impliquées dans cette opération, comprenant des enseignants, des adjoints maîtres d'école, des maîtres d'école et d'autres personnels. Parmi eux, on compte des correcteurs, des correcteurs seniors, des chefs de groupe, ainsi que des contrôleurs de qualité. Ces divers intervenants joueront des rôles clés tout au long du processus de correction.

Il est à noter que la correction des examens se déroulera dans les écoles primaires et concernera toutes les matières simultanément. À la suite de la correction des épreuves, le processus d'allocation des collèges sera enclenché. À ce stade, les élèves seront orientés vers les établissements secondaires en fonction de leurs performances et de leurs choix. Les résultats des examens sont attendus le 12 décembre. Habituellement, les collèges catholiques commencent l'enregistrement des demandes d'admission dès le lendemain de l'annonce des résultats du PSAC. Pour rappel, pour la cuvée 2021-2022, un total de 16 011 écoliers avaient passé le PSAC, avec un taux de réussite de 83,1 %.

Manuels scolaires

Par ailleurs, le 6 novembre, le ministère de l'Éducation a lancé l'appel d'offres concernant la production et la distribution des manuels sco¬laires pour l'année 2024. En juillet, un exercice si-milaire avait eu lieu pour l'impression des Part 1 de ces manuels. Rappelons que l'année dernière, les élèves de Grades 5 et 6 des établissements privés devant prendre part aux examens en fin d'année étaient restés sans manuels durant toute l'année car le ministère n'avait fait aucune provision pour la publication de ces livres après la décision de maintenir l'année académique après l'échec des classes en ligne. La distribution des manuels du MIE pour les élèves du primaire se fait selon deux politiques. Alors que ceux inscrits dans des écoles du gouvernement ont automatiquement les livres chaque année scolaire, ceux du privé, eux, doivent en effet payer. Ces écoles font une demande au¬près du département Procurement and Supply du ministère, qui lance ensuite un processus d'appel d'offres pour l'acquisition des livres.