Maroc: Le Forum MEDays, un espace de débat sur l'émergence d'un nouvel ordre mondial (Président de Sao Tomé et Principé)

Tanger — Le Forum MEDays offre aux pays du sud la possibilité de débattre et de comprendre l'émergence d'un nouvel ordre mondial dans un environnement d'expériences partagées, a affirmé, mercredi à Tanger, le Président de la République de Sao Tomé et Principé, Carlos Vila Nova.

S'exprimant à l'ouverture de la 15ème édition du Forum MEDays, M. Vila Nova a indiqué que cet événement se tient à un « moment exceptionnel ou le monde se transforme de façon accélérée, rendant nécessaire le fait de disposer d'espaces de réflexion comme le Forum MEDays, afin de débattre et comprendre l'émergence d'un nouvel ordre mondial, caractérisé par une configuration multipolaire et remettant en question la conception traditionnelle du pouvoir et du leadership ».

Il a, dans ce sens, souligné que le continent africain est témoin de cette nouvelle configuration multipolaire, où des nations à la richesse culturelle inestimable et aux ressources naturelles abondantes sont confrontés à des conflits régionaux et des crises environnementales, aux répercussions profondes sur les communautés.

« Notre continent, souvent marginalisé dans les dialogues mondiaux, doit être entendu maintenant plus que jamais, les crises économiques et sociales actuelles ont un point commun important et il est essentiel que notre voix soit intégrée dans les discussions sur la gouvernance mondiale », a insisté M. Vila Nova.

%

Il a, à cet égard, relevé que la multipolarité ne devrait pas seulement être un moyen de « redistribution des pouvoirs entre les grandes puissances », mais aussi une occasion pour les nations africaines de participer activement à l'élaboration de solutions mondiales.

« La promotion des capacités locales, l'investissement dans les infrastructures et l'élaboration de solutions innovantes sont des axes essentiels de notre réponse commune. Il faut accorder la priorité à l'éducation et à la formation, en donnant à nos jeunes les moyens de disposer d'un avenir radieux » a-t-il soutenu.

Le Président de la République de Sao Tomé et Principé a, en outre, assuré que les pays africains ont une occasion unique de façonner le cours du nouvel ordre mondial, insistant sur l'importance d'utiliser ce Forum comme une plateforme de partage d'expériences, de défis et de visions pour la construction d'un poly-monde reflétant la « diversité et la résilience de toutes les nations indépendamment de leurs tailles ou de leurs puissance économique ».

La cérémonie d'ouverture de la 15è édition du Forum Medays qui se tient, du 15 au 18 novembre, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été marquée par la présence, notamment, du Premier ministre du Commonwealth de Dominique, Roosevelt Skerrit, du ministre des Affaires étrangères de la République de Hongrie, Péter Szijjártó, et de l'Envoyé spécial du gouvernement chinois en Moyen Orient, Zhai Jun.