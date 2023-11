Egypte: Al-Sissi assiste à la 3e édition de la Foire commerciale intra-africaine

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a assisté lundi à la 3e édition de la Foire commerciale intra-africaine "IATF 2023", au centre des conférences Al-Manara au Nouveau Caire.

Ont accueilli le président, le premier ministre Moustafa Madbouly, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmad Samir et nombre de ministres.

Cette édition a pour but de renforcer les opportunités de commerce et d'investissement, augmenter les échanges commerciaux intra-africains et mettre en valeur les grandes opportunités et potentiels d'investissement disponibles sur le continent africain, surtout que le ministère du Commerce tient à fournir tous les aspects de soutien aux organisateurs, aux pays et aux entreprises participants pour que l'exposition soit organisée de manière reflétant la place régionale et mondiale de l'Égypte, selon un communiqué du ministère du Commerce.

L'accueil par le Caire pour la deuxième fois de cette foire, organisée par la Banque africaine d'import-export, la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine, reflète l'engagement de l'Etat égyptien à soutenir les efforts de développement global sur le continent africain via l'augmentation des échanges commerciaux, à promouvoir les projets d'industrialisation commune et à réaliser l'intégration économique continentale.

La foire doit également contribuer à l'activation de l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).