Afrique du Nord: Le Maroc, un acteur central de la dynamique continentale (acteurs économiques)

Tanger — Le Maroc, de par sa position géostratégique clé au carrefour de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, est un acteur central de la dynamique continentale et représente une porte d'entrée pour l'Afrique, ont affirmé, mercredi à Tanger, des acteurs économiques, à l'occasion du «MEDays Investment Summit».

Ces acteurs économiques, participant à une session sous le thème «Le Maroc, porte d'entrée de l'Afrique», ont souligné que la vision du développement économique et l'orientation stratégique vers l'Afrique, impulsées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, révèlent la position émergente du Maroc en tant que plaque tournante de la coopération et de l'intégration régionale en Afrique.

Intervenant à cette occasion, le Directeur Général de l'Agence Marocaine du développement des investissements et des exportations, Adil Seddiki, a affirmé que le Maroc a été complètement transformé, en l'espace de près de 20 ans, grâce à des réalisations, fruit de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a permis d'établir une fondation solide pour l'émergence économique.

Il a mis en avant, dans ce sens, la stabilité politique et économique dont jouit le Royaume et qui confère de la visibilité aux investisseurs nationaux et internationaux.

Il a souligné, dans ce sens, que le Maroc s'est engagé dans la mise en place d'une infrastructure aux meilleurs standards mondiaux, lui permettant d'avoir le premier réseau aéroportuaire d'Afrique, la première ligne grande vitesse du continent, et de disposer de l'un des réseaux autoroutiers les plus développés au niveau africain, outre une économie ouverte avec des accords de libre-échange signés avec 50 pays, avec un marché de deux milliard et demi de consommateurs.

Le Directeur Général de Mazars Maroc, Abdou Diop a, pour sa part, relevé que le statut de porte d'entrée ou de passerelle "ne se décrète pas, mais se construit à travers des stratégies et une vision, et c'est ce que le Maroc a fait avec brio, en construisant une connectivité portuaire, aérienne et terrestre, et également une connectivité électrique en perspective d'une connectivité gazière".

"Développer une connectivité économique revient à développer une connectivité financière et industrielle, ce qui fait du Maroc la plateforme la plus adaptée à développer des affaires dans le continent africain", a-t-il assuré.

Le Directeur général du groupe Renault Maroc, Mohamed Bachir a, pour sa part, indiqué que le Maroc a mis en place un grand nombre de chantiers structurants destinés à faciliter l'accueil des investisseurs étrangers au Maroc, que ce soit en termes d'infrastructures, de ports, de chemins de fer, d'autoroutes et de zones franches, qui ont permis au Groupe Renault de faire 3,2% du PIB du Maroc et de produire 350.000 voitures en 2022, exportées vers 70 pays.

«La filière automobile, la première exportatrice du Maroc, devra réaliser cette année 130 milliards de dirhams en termes d'exports, soit 29% du total des exportations du Maroc», a-t-il souligné.

La 15è édition du Forum international MEDays, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi, réunit plus de 200 intervenants de très haut niveau, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement, des décideurs politiques, des chefs de grandes entreprises internationales et des personnalités internationales de premier plan, autour de plus de 5000 participants, venus de plus d'une centaine de pays.