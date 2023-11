Maroc: Rabat Business School organise la deuxième édition de la Study Abroad Fair

Rabat — Rabat Business School (RBS) a organisé, mercredi à Rabat, la 2ème édition de la Study Abroad Fair (Foire des échanges à l'international), au profit des étudiants du Bachelor et du Master.

Ce rendez-vous auquel prennent part 23 établissements partenaires de RBS, a pour but de promouvoir les destinations d'échange et de permettre aux étudiants de vivre cette enrichissante expérience à l'international.

Dans le cadre des 18 accords de double diplomation signés entre RBS et de nombreux établissements basés en Europe, au Canada et en Asie, des sessions axées sur cette question ont été parallèlement tenues en marge de ce rendez-vous.

Cet événement, qui célèbre par la même occasion les 174 partenaires de RBS dans le cadre du "Partner Day", vient couronner la 54ème position, décrochée par l'école au prestigieux classement du Financial Times, a indiqué le doyen de l'école, Olivier Aptel.

RBS est la seule Business School en Afrique et au Moyen-Orient à être classée dans le Financial Times, a relevé M. Aptel, assurant que l'école reçoit plusieurs demandes de la part des autres écoles de commerce pour signer des accords de partenariat d'échange et de double diplomation.

Dans une déclaration à la MAP, le doyen de RBS a expliqué que dans le cadre des accords d'échanges, les étudiants peuvent bénéficier d'une formation continue d'un semestre dans l'un des établissements partenaires de l'école, partout dans le monde, en retour, RBS accueille des étudiants en provenance de ces écoles.

En vertu des accords de double diplômes, les étudiants obtiennent, en plus du diplôme de RBS, un diplôme de l'établissement partenaire, au bout de deux semestres d'études, soit une année universitaire complète, et inversement, RBS reçoit des étudiants étrangers, en respectant la même logique de diplomation.

De son côté, le directeur des affaires internationales à RBS, Abdellatif Harraida, a souligné l'importance de cet événement pour les étudiants souhaitant bénéficier d'un échange à l'international, notamment en ce qui concerne les possibilités de double diplomation.

A cet effet, l'étudiant en première année du Master international Finance, Apala Ockumba Lévy Farrel, s'est dit intéressé par les possibilités d'échange qu'offre Audencia Business School de Nantes en France, qui offre, selon le jeune étudiant, une opportunité de s'ouvrir sur de nouvelles perspectives et "améliorer mes compétences concernant ma filière de spécialité".

Le jeune gabonais a également exprimé son intérêt pour une école de finances située à Manchester en Angleterre, de par sa proximité à Londres, qui est une ville connue pour abriter plusieurs institutions financières de renom, une aubaine pour Master international Finance.

Parmi les établissements partenaires, la Foire des échanges à l'international à connu la participation de l'Institut Indien de Management de Kozhikode, (IIM) dont le représentant, Satya Gopal a mis en avant les nombreuses options d'études que propose cet établissement.

IIM de Kozhikode ouvre des perspectives de débouchés intéressantes dans les domaines de l'économie, des chaînes d'approvisionnement, des finances, et du marketing, a-t-il fait observer, ajoutant qu'elle permettra aux étudiants de la RBS de découvrir l'Asie et le fonctionnement économique des pays de la région, ainsi que de renforcer l'esprit d'entreprise.

Accréditée par l'AACSB, classée dans le Top 100 des Business Schools dans le monde par le Financial Times et QS World University Ranking, Rabat Business School compte plus de 2.500 étudiants.

Forte de son réseau de plus de partenaires internationaux, Rabat Business School a développé un programme de Bachelor, 8 programmes de Masters, un Executive MBA, un programme doctoral, ainsi que 24 programmes de Formation Continue.

En 2022, RBS est devenue la première business school en Afrique en termes de publications scientifiques dans les domaines des sciences de gestion et du management.